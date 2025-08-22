La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que, debido a trabajos programados por la Oficina de Servicios Públicos y a la realización de un evento deportivo, se implementarán cierres viales durante este fin de semana.

Lea también: Capacitan a 120 líderes religiosos y comunitarios en estrategia para primera infancia en América Latina y el Caribe

Sábado 23 de agosto – Obras de “Barranquilla limpia y linda”

Horario: de 6:00 a.m. a 12:00 m.

de 6:00 a.m. a 12:00 m. Cierres:

Carrera 73 con calle 75 (reprogramado por lluvias).



Carrera 9A entre calles 87 y 93.

Nota: Todos los senderos peatonales permanecerán habilitados.

Domingo 24 de agosto – Carrera atlética “Corre como el viento”

Horario: de 3:00 a.m. a 11:00 a.m.

de 3:00 a.m. a 11:00 a.m. Organiza: Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Fuerza Aeroespacial Colombiana. Recorrido: inicia en el Gran Malecón (Puerta de Oro), sigue por la avenida del Río hasta la calle 72 con Vía 40, regresa y continúa por la avenida del Río hasta la Ventana de Campeones, con retorno a Puerta de Oro.

inicia en el Gran Malecón (Puerta de Oro), sigue por la avenida del Río hasta la calle 72 con Vía 40, regresa y continúa por la avenida del Río hasta la Ventana de Campeones, con retorno a Puerta de Oro. Accesos: la única entrada habilitada a la avenida del Río durante la carrera será por Puerta de Oro; la calle 78 no estará disponible.

Lea también: ‘Puntos Violetas Seguros’: la estrategia de la Gobernación que busca reducir la violencia de género en el Atlántico

La autoridad de tránsito recomienda a conductores y ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.