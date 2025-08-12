A través de un comunicado de prensa, la empresa Air-e anunció que se avanza en el estudio de un modelo híbrido de trabajo, combinando la presencialidad en las sedes de la empresa con jornadas de trabajo remoto.

EL HERALDO pudo establecer que este mecanismo se ha proyectado como una forma de reducir gastos operativos en medio de una aguda crisis financiera, teniendo en cuenta los altos cánones de arriendo de la sede administrativa, que se encuentra ubicada en el norte de la ciudad.

De acuerdo con la compañía, este modelo permitirá cumplir las funciones administrativas “e igualmente disfrutar de mayor tiempo de calidad con sus familias, cumpliendo con las políticas de excelencia en la operación y el servicio que caracteriza a la compañía”.

Para su implementación son clave las nuevas tecnologías y herramientas digitales que garanticen “la continuidad de las operaciones, la seguridad de la información y la eficiencia en los procesos”. Adicionalmente, estas acciones también le apuntan –según la compañía– a las políticas de reducción de costos implementadas al interior de la compañía.

“La iniciativa se inspira en las mejores prácticas de grandes empresas a nivel mundial y en Colombia, que han adoptado el trabajo híbrido como un motor para la productividad, la atracción de talento y la retención de profesionales altamente calificados”, agregó.

Enfatizó que el modelo actualmente está en fase de estudio y análisis, puesto que es necesario revisar el perfil de los cargos administrativos, requerimientos informáticos y conectividad.

“La compañía espera avanzar de la mano con las organizaciones sindicales en este modelo de trabajo híbrido en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la empresa”, puntualizó.