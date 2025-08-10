El alcalde Alejandro Char realizó una visita de inspección a las obras del intercambiador vial que se construye en la circunvalar a la altura de Alameda del Río. Allí pudo supervisar los trabajos de fundido del último tramo del tablero en el puente que se encuentra en sentido norte-sur.

Al ver el avance de la obra, el alcalde aseguró que cada vez está más cerca una solución a la movilidad que aqueja a los ciudadanos en la avenida Circunvalar. “Estamos a nada de estrenar el megapuente de la Circunvalar, a la altura de Alameda del Río. Ya terminamos de fundir el tablero del primer puente, en sentido norte-sur, que va en 82%”.

Asimismo, dijo que el puente sur-norte avanza en 55%. Esta obra, que también contará con una glorieta de 100 metros de diámetro con tres carriles, ha generado más de 400 empleos, entre directos e indirectos. “Así es como activamos la economía de la ciudad y generamos oportunidades para nuestra gente”, expresó el mandatario.

En ese sentido, el alcalde Char destacó la importancia del pago de los impuestos de los barranquilleros, que permite la ejecución de este tipo de grandes obras de ingeniería que benefician a los ciudadanos.

Detalles de las obras recientes

En detalle, se avanzó en la fundida del vano 2-3, que representa 32 metros lineales; con esto se da paso ahora a la construcción de las barreras de protección de este puente.

Cortesía El mandatario distrital supervisó la fundición del último tablero del puente norte-sur.

Con varios frentes de trabajo activos, en el puente norte-sur se han construido 24 pilotes, tres zapatas correspondientes a los apoyos 2, 3 y 4, y las columnas de los apoyos del 1 al 5.

Se han ejecutado las vigas cabezales de los apoyos del 1 al 5 y se han construido 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales. Ya se encuentra construido el tablero de este puente con una longitud de 150 metros y un ancho de 12.7 m.

Actualmente, se adelantan los trabajos de construcción de las aproximaciones del puente y la construcción de las barreras tipo new jersey.

Por su parte, en el puente sur-norte se han construido 25 pilotes, las columnas de los apoyos 1 al 5. De igual manera, se han construido las vigas cabezales de los apoyos 1 al 5, así como 12 vigas postensadas y 12 vigas transversales.

En las obras complementarias se han ejecutado actividades de subterranización de redes de media tensión, construcción de redes de alcantarillado y la construcción de parte de la glorieta.