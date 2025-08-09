En su primer aniversario, el Centro Gastronómico Internacional, Muelle 1888, posiciona a Puerto Colombia como el atractivo turístico más visitado del Atlántico y uno de los más importantes de la región Caribe, recibiendo a más de 900 mil visitantes y permitiéndoles disfrutar no solo de su arquitectura antillana, sino también de una diversidad de sabores en los 14 restaurantes habilitados.

En este espacio que alberga ofertas especiales de cocina mediterránea, de medio oriente, italiana, alemana e incluso argentina, se han generado más de 13 mil millones de pesos en ventas, impulsado la economía de Puerto Colombia y una mayor inversión en el sector gastronómico.

El gobernador Eduardo Verano De la Rosa, detalló que, han sido 365 días de momentos de alegría, reencuentros e historia, destacando que, con el Muelle 1888 se recuerda la llegada de los migrantes que impulsaron el desarrollo de toda una región.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, este primer año de funcionamiento del Muelle 1888 ha sido positivo para los porteños, toda vez que se han generado más de 200 empleos directos.

“Estamos muy contentos con todo lo que el Muelle 1888 ha traído a nuestro territorio, progreso, empleo y posicionamiento turístico, hoy son más de 200 familias porteñas que se benefician de estos empleos, pero si sumamos todo lo que genera cada visita de los turistas, son muchas más familias las que mejoran su bienestar social”, detalló el mandatario.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Puerto Colombia, María Clara Donado, destacó las diferentes estrategias que se implementan desde la Administración Municipal para continuar mostrándole al mundo la variedad de atractivos de este territorio.

“Puerto Colombia cuenta con una gran variedad de atractivos como son nuestras playas, el monumento de la Ventana de Sueños, el remodelado Muelle, y además, el hoy homenajeado, nuestro Muelle 1888 que en este primer aniversario nos deja un balance positivo en todos los sentidos, generando cada fin de semana agendas culturas que atraen a más y más turistas”, aseguró la funcionaria.