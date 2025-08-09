El alcalde Alejandro Char entregó este viernes 520 metros de vías pavimentadas a la comunidad del barrio El Romance, mismas que durante muchos años permanecieron en mal estado, olvidadas por el Distrito.

En su cuenta de X, el mandatario distrital celebró que los habitantes de las calles intervenidas, así como los vecinos, por fin se despidieron del polvo y del barro.

“¡Con nuevas vías, la comunidad de El Romance se despide del polvo y recibe el progreso de Barranquilla! Entregamos 4 tramos viales completamente pavimentados para mejorar la movilidad y la calidad de vida de toda la comunidad: la carrera 6H entre calles 91 y 89A, la carrera 6E2 entre calle 88A y 91, la calle 90B entre carrera 6E2 y 7, y la carrera 6J1 entre calle 91 y 90B. Con la transformación de 520 metros lineales de vía, le cumplimos a nuestra gente. Estas nuevas calles cuentan con andenes y bordillos para que al transitar cada paso sea más seguro. ¡El Romance de Barranquilla está a otro nivel!”, señaló.

El programa distrital Barrios a la Obra se ha convertido en el hilo que está acercando el progreso a las comunidades más vulnerables de la ciudad, permitiendo el acceso a servicios médicos, transporte público y vías en buen estado que permiten la conectividad con el desarrollo de Barranquilla.

En ese sentido, se ha logrado la pavimentación de más de 375 kilómetros de vías que se ejecutan de manera integral con andenes, bordillos y redes de acueducto y alcantarillado donde sea necesario.

Para Rocío Otalora, habitante de El Romance, las nuevas vías otorgan dignidad para poder entrar y salir de sus viviendas, dándoles, además, la posibilidad de transportar a los adultos mayores a los hospitales y centros de atención sin complicaciones.

“Estamos contentos, felices, porque como dice nuestro alcalde: no más polvo, no más charcos, no más agua en nuestras calles. Tenemos cómo movilizarnos para llevar a nuestros enfermos y adultos hasta los hospitales y PASO. Excelente labor de nuestro alcalde Alejandro Char, porque con él Barranquilla está a otro nivel”.

Esta líder comunitaria recordó cómo eran las calles antes, especialmente en la temporada invernal. “Cuando llovía, las calles se llenaban de agua y nos impedía salir. Nos tocaba evacuarla porque quedaba estancada. Los niños no podían salir a jugar. Ahora tenemos espacios dignos y agradables para todos”.