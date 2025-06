Con el objetivo de avanzar en su plan de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e Intervenida ejecutará este martes 24 de junio una serie de adecuaciones eléctricas en distintos barrios de Barranquilla y en los municipios de Manatí y Ponedera.

En la capital del Atlántico, las labores se realizarán en diferentes franjas horarias. Desde las 8:05 a.m. hasta las 9:55 a.m. se intervendrá la calle 94 con carrera 42F en el barrio Tabor; de 10:00 a.m. a 11:55 a.m. se trabajará en la carrera 42H con calle 84 en Nuevo Horizonte; entre la 1:00 p.m. y las 2:55 p.m. los operarios estarán en la calle 85 con carrera 42H en Los Alpes; y de 3:00 p.m. a 5:55 p.m. continuarán en la carrera 42G con calle 88, también en Los Alpes.

De manera simultánea, se adelantarán trabajos eléctricos y poda de árboles entre las 10:45 a.m. y las 2:30 p.m. en la calle 96A con carrera 49C en el barrio El Poblado, y de 2:50 p.m. a 5:55 p.m. en la carrera 49C con calle 99 en Villa Santos. Además, en Ciudad Jardín, específicamente en la carrera 42 con calle 82, se reforzará una línea de media tensión y se reemplazará un poste en el sector River Park desde las 7:00 a.m. hasta las 2:42 p.m.

En el barrio La Pradera, las obras abarcarán tres puntos: de 8:10 a.m. a 9:50 a.m. en la calle 120 con carrera 31; de 10:10 a.m. a 11:50 a.m. en la calle 116 con carrera 34; y de 12:10 p.m. a 1:50 p.m. en la calle 114 con carrera 34.

Por otra parte, en el municipio de Manatí se realizarán acciones técnicas en la carrera 9 con calle 10, barrio Buenos Aires, entre las 8:45 a.m. y las 12:00 del mediodía; y en la carrera 5C con calle 10, barrio Las Lomitas, entre la 1:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Finalmente, en Ponedera se llevará a cabo el cambio de redes eléctricas en la calle 18 con carrera 14B, desde las 8:10 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Air-e agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró que estos trabajos buscan garantizar un servicio de energía más confiable y seguro para todos los usuarios.