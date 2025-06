El entusiasmo le brota por los poros a Julio Pinedo. El sueño de formarse como profesional en administración de empresas se empezó a materializar desde este jueves al ser uno de los beneficiados del programa ‘Jóvenes para el Mundo’.

“Desde el colegio estaba soñando con tener esta oportunidad de estudiar en la IUB y este año será posible en mi propio municipio. Eso me ahorra muchos gastos y a mi familia porque no cualquiera puede costear una educación superior”, dijo en medio de la emoción que le representaba participar en la jornada de inducción, que se cumplió este jueves en Galapa.

A pocos metros se encontraba el alcalde de Luruaco, Ameth Hanna, quien destacó que este programa ha venido generando transformaciones entre los jóvenes del departamento.

“Espero que más jóvenes se sigan uniendo a la IUB en los próximos semestres porque esto es un esfuerzo desde las alcaldías municipales con la Gobernación y el Gobierno nacional para darles una educación de calidad y gratuita”, mencionó.

Impulsar acceso a educación

El gobernador Eduardo Verano indicó que en esta segunda cohorte se benefician a 2.500 jóvenes de los municipios. En este proceso cuentan con el respaldo de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) para impulsar el acceso a la educación superior gratuita en el departamento.

“Si les damos oportunidades a quienes no las tienen, estamos dando un verdadero salto social, de qué nos sirve que las oportunidades sean para pocos, no, eso no es posible, aquí en el Atlántico el que quiere echar para adelante, aquí estamos para apoyarlo”, expresó.

Resaltó, además, que este esfuerzo conjunto ha sido posible gracias al trabajo coordinado de múltiples actores: “Sin este equipo –al que con orgullo comparan con el Real Madrid o el Barcelona– no habríamos logrado este impacto”.

Por su parte, el consejero para la Educación Superior de la Gobernación del Atlántico, Julio Mejía Fontalvo, resaltó que este proyecto tiene una llama viva de optimismo en las familias de los municipios y corregimientos del departamento.

“Hoy, estudiantes de cabeceras municipales, veredas, corregimientos y caseríos ya hacen parte activa de esta apuesta formativa, con presencia en los 22 municipios del departamento y eso va a transformar en algunos años la visión que tendrá esta nueva generación de profesionales de los pueblos”, precisó.

Es de anotar que esta iniciativa hace parte de la política de gratuidad liderada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y es articulada con las alcaldías municipales y la IUB. Actualmente, el programa se desarrolla en 10 sedes ubicadas en Galapa, Baranoa, Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande y Santo Tomás.

En octubre de 2024, 1.935 estudiantes iniciaron su carrera profesional en esta estrategia educativa. En el cuatrimestre actual, se suman 2.113 nuevos beneficiarios, para un total de 5.000 jóvenes vinculados gratuitamente entre 2024 y 2025. La meta es superar los 10.000 estudiantes al final del periodo de gobierno.

La administración departamental explicó que, antes de implementar esta iniciativa, el 56 % de la población del Atlántico no tenía acceso a la educación superior: “Actualmente, gracias a la estrategia departamental, la política de gratuidad del Gobierno nacional y al respaldo de la IUB, miles de jóvenes y adultos tienen una oportunidad concreta de formarse profesionalmente”.