Fue en primero de primaria cuando Miguel Dangond se propuso estudiar en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y, tras un camino extenso de estudio, disciplina y perseverancia logró quedar admitido con beca en las academias de Yale, Harvard, Columbia, Cornell, Dartmouth y Brown: las reconocidas Ivy Leagues.

“En resumidas cuentas, se siente espectacular. Este logro ha sido mi mayor meta de toda la vida, y, por fin, ver la culminación de mis esfuerzos se siente maravilloso”, expresó, muy orgulloso, el joven de 17 años a EL HERALDO.

Aún en su intento por entender el mundo, su padre se tomó la tarea de explicarle lo que representan estas instituciones a nivel mundial. Así las cosas, la meta era clara. ¿Difícil de alcanzar? Por supuesto, pero se cultivó en Dangond un impulso inagotable que le otorgó las fortalezas para no rendirse en el camino.

Cortesía Miguel Dangond Jr y su papá.

Dandong viene del colegio Karl C. Parrish. En su escuela también marcó otro tipo de récords, puesto que sacó el SAT ―lo equivalente a las Icfes― más alto de la historia de esta institución y de la Costa Caribe, con 1.540 sobre 1.600. Adicionalmente, el joven no fue solo aceptado en las Ivy Leagues, sino también en las universidades Northwestern, Rice y Notre Dame.

“Siento que no hubo un factor en particular que influyó en este resultado. Para cada universidad, presenté mis notas, tres recomendaciones, y una serie de ensayos. Al combinar todos estos, pude presentar aplicaciones fuertes que me brindaron las ofertas que recibí”, sentenció.

Se esforzó tanto, que Miguel consiguió el privilegio de tener de dónde escoger. Y la decisión fue estudiar doble programa en Ciencias de la Ingeniería y Matemáticas Aplicadas en la ilustre Harvard.

“En los Estados Unidos, hay pocas universidades como Harvard que ofrecen becas de acuerdo a la necesidad de cada familia, sea doméstica o internacional. Evalúan a cada estudiante que aplica y de ahí determinan sus respectivas becas. Elegí Harvard porque me gusta su ambiente y ofrece los programas de mi interés”, detalló.

Además de ser un joven de esfuerzos, lo cautivan los números. Y es que define las matemáticas aplicadas como una disciplina versátil, que puede ser utilizada en la vida cotidiana.

Una historia estimulante

A los jóvenes les dice organización, perseverancia y disciplina. Su hazaña quedará marcada en la historia de la institución y será ejemplo de inspiración para aquellos ‘locos’ soñadores que le apuntan siempre al éxito.

“Para alcanzar estos resultados, se requiere bastante disciplina tanto en lo académico como lo extracurricular. Para los demás jóvenes, deseo comunicar que lo mas importante para cumplir un sueño es volverlo meta; estos tipos de oportunidades requieren mucho trabajo, pero se pueden lograr armando el proceso adecuado”, culminó el joven.

En efecto, Miguel Dangond llegó al final de su meta. Pero, en realidad, este es tan solo el comienzo.