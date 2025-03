Aunque la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no ha emitido todavía Un comunicado oficial, la polémica generada alrededor de la Casa Villa del Arte conllevó a la desvinculación de Nevys Niño Rodríguez, quien se desempeñaba como directora de la territorial Caribe de esta entidad.

Este despido se da precisamente tras los pronunciamientos que hizo la ex funcionaria contra la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, en los cuales advertía de un desconocimiento legal en los trámites de entrega del predio Villa Arte hacia la Universidad del Atlántico y del contexto actual del inmueble.

En diálogo con EL HERALDO, Niño Rodríguez indicó que la entidad no justificó su despido, pero aclaró que sí se tenía una ruta clara para la destinación definitiva del predio a la alma mater, solo que “no hubo una comunicación clara” por parte de la Dirección nacional con respecto a los mecanismos.

“Desde la fecha en que se firma el comodato teníamos una ruta clara y por eso la universidad también inicia su solicitud formal de destinación definitiva, pero ahí lo que vemos entonces es que dentro de la administración de la SAE, liderada por Amelia Pérez, no se dio la claridad suficiente de los mecanismos de comodato y destinación definitiva, porque son figuras que se pueden dar ambas sin ningún problema. No es cierto lo que se dice frente a la figura de comodato, la cual es la indicada para este proceso, así que no hemos generado ningún detrimento patrimonial o inconsistencia como dijo la entidad”, explicó.

En esa misma línea, mencionó que el comodato firmado para la entrega de la casa fue un procedimiento que se aplicó para garantizar los estudios de recuperación del inmueble por parte de la Uniatlántico.

“Desde el año 2023 cuando comenzó todo el proceso decidimos que la figura de comodato era la más adecuada dentro de la metodología FRISCO y el código de extinción de dominio, ya que esta es un trámite provisional, el cual permitía a la universidad hacer las inversiones requeridas para los estudios de mejoramiento y adecuación del predio, mientras nosotros avanzamos en el proceso de destinación definitiva hacia la universidad. Dicho esto, no era necesario que el comodato cumpliera los 5 o 6 años que tenía estipulado, solo hasta que pudiéramos arreglar la entrega”, comentó.

Agregó que “el comodato es una figura jurídica que permite tener derechos de uso sobre el inmueble a título gratuito, y era la más indicada para la Casa Villa Arte por ser un inmueble remanente, y por estar todavía en un proceso de saneamiento jurídico”.

También, puso de presente que desde la Dirección Territorial ya se estaban adelantando los documentos para la destinación definitiva del inmueble hacia la institución: “Desde el mes de julio del año pasado estábamos en todo el proceso de registro del inmueble y el diligenciamiento de documentos para la destinación definitiva hacia la Uniatlántico, porque ya con los estudios realizados se tenía que pasar del comodato a este nuevo trámite definitivo para comenzar las obras de recuperación del predio, pero no se puede pasar a una destinación definitiva sin cumplir con todos los actos administrativos”.

Por otro lado, la ex directora territorial Caribe de la entidad indicó que el inmueble Villa Arte fue escogido en su momento para convertirse en la sede alterna de la facultad de Bellas Artes por sus características físicas.

“Se realizaron varias visitas al inmueble y se revisó su estado jurídico, ahí descubrimos que pertenecía a una sociedad denominada Promocon, y que estaba en un proceso de liquidación, por lo que se solicitó que fuera un remanente para que pudiera la Dirección Territorial adoptar la administración y surtir el proceso de comodato para entregarlo a Uniatlántico”, mencionó.

Entretanto, Jose Marchena y Jess Rodríguez, representantes estudiantiles de la facultad de Bellas Artes, manifestaron su respaldo a la ex directora territorial de la SAE: “Resaltamos el impacto que ha tenido su labor en temas como la entrega de la Casa Villa Arte”.

Posición de la SAE

Hace unos días, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez informó públicamente que la entidad consideraba el contrato de comodato como una figura no tan idónea para el funcionamiento de la faculta de Bellas Artes en el inmueble de la Casa Villa Arte.

“Teniendo en cuenta que el funcionamiento de Bellas Artes debe ser una actividad permanente y requiere inversión por parte de la Uniatlántico, es claro que el comodato no fue la forma idónea para alcanzar el objetivo, y además, genera cuantiosos costos en pólizas para la institución”, dijo.

Señaló que “este comodato tiene un período de seis años y una clausula penal por terminación anticipada de $4 mil millones”.

Por lo anterior, Pérez aseguró que se está procediendo a una destinación definitiva con el consentimiento de la alma mater para proceder a la entrega definitiva del predio.

