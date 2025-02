Los conciertos de Shakira dejaron mucho más que unas impresionantes ganancias económicas, y un recuerdo invaluable a miles de personas que asistieron durante las dos fechas de sus presentaciones, también entregó a la ciudad la experiencia y los conocimientos con ambicionar en el futuro en convertirse uno de los grandes polos de turismo de espectáculos en la región, así como lecciones valiosas para aplicar en el futuro inmediato.

Las cifras hablan por sí solas. Según el Distrito, las ganancias para la economía local se hicieron sentir desde todas las aristas, lo cual valió las palabras de reconocimiento del alcalde Alejandro Char Chaljub.

“Shakira se lució en su casa, Barranquilla. Nos regaló dos días mágicos que quedarán por siempre en la memoria de la ciudad. Este fue el mejor abrebocas para el Carnaval 2025, que será muy especial y creemos que el más visitado en toda su historia. Estamos listos para recibirlos a todos, a cada turista, a cada visitante que viene a gozar y disfrutar la fiesta más importante del país. Estimamos que serán cerca de 100.000 personas nuevas, así que estamos preparados para abrazar a cada visitante, apoyarlo, quererlo, amarlo porque, además, moverá la economía de muchos de nosotros. En Barranquilla se baila así”, afirmó el alcalde.

Las cuentas del Distrito son bastante importantes. Se habla de millonarias cifras e impacto en prácticamente cada aspecto de la economía local, según detallo Richard Fernández, secretario de Desarrollo Económico del Distrito.

“Los dos conciertos de Shakira generaron un impacto de 67 mil millones de pesos en Barranquilla. Con 45 mil asistentes, el 47 % fueron nacionales, el 9 % extranjeros y el resto, locales, con un gasto promedio de 2.949.00 pesos por los nacionales y 3.550.000 de los asistentes internacionales. La ocupación hotelera superó casi el 95 % beneficiando a 250 hoteles, en transporte hubo un 33 % más de llegadas aéreas, con 16 vuelos adicionales, y dos nuevas rutas desde Medellín y Bogotá”, comentó.

Lecciones aprendidas

Igualmente, desde otra óptica no cuantificable, está el impacto emocional de los fanáticos de la cantante, que desde ya quieren que más ofertas de este tipo se hagan presentes en la ciudad. Eso sí, también hicieron sus observaciones críticas para mejorar de cara al futuro en esta clase de eventos.

“Shakira la dio toda. Le da durísimo a ese show, en todo: luces, animación, todo. No escatima nada. Vino demasiada gente de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. La salida también fue de lo peor. Obviamente la Circunvalar colapsó y caminamos de la parte de atrás del estadio hasta la carrera 4, o sea casi llegando a La Magdalena. Caminamos por 20 minutos después de estar más de 6 horas de pie. Es un deporte extremo”, reflexionó Danna Marriaga, quien asistió a preferencial oriental.

El tema del confort y de la logística fue la observación repetida de parte de los fans.

“Bueno, definitivamente Shakira es un show, un espectáculo, es algo maravilloso verla cantar, verla bailar y cantar al mismo tiempo, de principio a fin de su presentación fue mágica. ¿Qué te puedo decir? Esperamos mucho, sentada, yo estoy cansada, agotada, me duele todo, yo estaba en preferencial y fue de pie de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche”, recordó Karla Gómez, otra fanática que fue al concierto.

Reclaman una arena única

Ante estas observaciones, EL HERALDO conversó con organizadores de eventos y promotores de conciertos, llegando a la conclusión desde sus puntos de vista que la ciudad ya hecha en falta un escenario especialmente construido para la celebración de conciertos y espectáculos multitudinarios.

“Yo creo que a Barranquilla, con el crecimiento que ha tenido, le hace falta una arena, un sitio, porque el estadio Romelio Martínez tiene una capacidad de 18 o 20 mil personas, el Metropolitano para más de 40 mil, pero falta como un Movistar Arena, sitio que brinde un promedio de más de 10 a 12 mil personas y que ojalá esté cubierto, que tenga todas las comodidades. Barranquilla tiene que pensar en construir una arena que tenga una capacidad para albergar más de 15 mil espectadores”, expresó Ricardo Leyva, empresario y promotor.

“La verdad es que Barranquilla ya está metiéndose en todos los circuitos de giras de los grandes artistas, no solo son Bogotá, Cali y Medellín, ya se está incluyendo también a Barranquilla, fíjense que también en Carnaval en un mismo fin de semana vamos a tener a Juan Luis Guerra con Marc Anthony y Maluma con Silvestre Dangond, estamos hablando de que son artistas bastante costosos y que es muy difícil poderlos tener reunidos. Del éxito de estos conciertos depende que nosotros los empresarios nos sigamos animando a traer a grandes artistas a la ciudad”, agregó.

En esa misma línea apuntó Hernando Roncallo, también empresario y promotor.

“Yo digo que Barranquilla ya está a las puertas del nivel de tener un coliseo, un lugar apropiado, para abarcar cualquier tipo de artistas de ese nivel. Lo que se necesita es la arena, un sitio así. La ciudad está preparada ya a la altura de eso, un sitio especial para conciertos, con esa altura para traer cualquier tipo de artista y no tener que estar improvisando con el estadio Metropolitano o el Romelio Martínez que no están realmente preparados, sino que toca ajustarse y a las producciones les toca improvisar y se maltrata la grama. Lo que necesita Barranquilla es un lugar idóneo, acá ya se mueve demasiado la parte económica”, detalló.

Finalmente, Mauricio Scherker, otro de los promotores, dijo que es hora de comenzar a traer grandes nombres más seguido, pero que sin duda lo que se necesita es un mayor escenario espacialmente diseñado para eso.

“Sería fabuloso. Hay que tener en cuenta que ya hay plaza, porque Barranquilla es un foco para toda la región. Acá se puede jalar personas de toda la Costa, que se desplazan fácilmente para tener el público que haga falta para llenar una plaza tan grande como esa. Hay cosas tan difíciles de decir, porque también van en la voluntad política. No tenemos escenarios, pero igual no es un Movistar Arena, porque es muy pequeño, en el concierto de Shakira tenías 45 mil personas ahí, sino es más. Por eso tocamos las puertas de un escenario deportivo que no es para eso: se necesita la protección de la grama y la gente del fútbol va a decir: ‘yo no puedo prestar eso’, con justa razón. Eso es lo malo, pero el público está preparado para recibir a quien sea, acá hay público para todo, lo que no estamos preparados es en logística”, cerró.

Sea como fuere, todo está encaminado a que Barranquilla se siga posicionando y apostando a ser la sede de eventos y conciertos de talla mundial.