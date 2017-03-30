El gobernador Eduardo Verano, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (e), Fernando Vargas y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, firmaron el convenio para construir alcantarillado en el corregimiento de La Peña, que se encuentra en la jurisdicción del municipio atlanticense.

De acuerdo con Verano, esta obra mejorará la calidad de vida de 5.300 personas de ese zona. Agregó que este proyecto contará con una inversión de $5.300 millones.

El mandatario departamental señaló que el Atlántico ha avanzado significativamente en temas de agua potable y saneamiento básico. 'Este proyecto representa una solución definitiva para los problemas de agua y alcantarillado que padecía Sabanalarga y sus 8 corregimientos', destacó.

Verano añadió que con este alcantarillado se van a disminuir las enfermedades en este sector, ya que las aguas residuales no van a ser vertidas las calles.

'Nuestra meta con el Plan Departamental de Aguas (PDA) es que la gente en Atlántico tenga agua de calidad y sistemas de alcantarillado que ayuden a mejorar la calidad de vida', expresó.

El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (e), Fernando Vargas, explicó que este proyecto hace parte del Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales que se financia con recursos de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que es gerenciado por las Empresas Públicas de Medellín.

'Es un esfuerzo grande que hace el Estado con el respaldo de la Gobernación y la Alcaldía de Sabanalarga que han hecho la tarea por el bienestar de la comunidad', indicó el funcionario.

Señaló que este proyecto consiste en la construcción de 10 kilómetros de alcantarillado, una línea de impulsión hasta una planta de tratamiento de aguas residuales. Agregó que esperan conseguir al contratista en los próximos tres meses, para arrancar con la obra.

Además, aseguró que ya se están consiguiendo los recursos para las obras de construcción del alcantarillado del corregimiento de Aguada de Pablo y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que prestará servicios a estos dos corregimientos de Sabanalarga.

'Todo depende del Alcalde, nos debe presentar, antes del 15 de abril, los diseños de estos dos proyectos para poder financiarlo con los recursos de este crédito', puntualizó.

El alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, señaló que este alcantarillado que se construirá tendrá un impacto ambiental, el cual permitirá sacar las aguas negras del Embalse del Guájaro.

'Es algo que nos alegra porque llevaremos bienestar a estas comunidades' anotó el alcalde Chams.