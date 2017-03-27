La Policía del Atlántico capturó este lunes a quien señaló de ser el jefe de una banda delincuencial que viene hurtando cables de cobre pertenecientes a la infraestructura eléctrica propiedad de Electricaribe en el corredor vial que de Barranquilla conduce a Sabanalarga.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona capturada responde al nombre de Luis Carlos Acevedo Ramón, alias ‘Carlitos’, quien fue sorprendido junto a otro integrante de la banda, identificado como Adalberto Enrique Gonzales Dita, en el kilómetro 80 de la vía La Cordialidad con 150 metros de redes eléctricas en su poder que habían sido hurtados en la madrugada del domingo pertenecientes al circuito SG-02 y que afectó el servicio de energía en Campeche y otras localidades.

Las personas capturadas, el cable recuperado y las herramientas incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación – URI Sabanalarga y serán judicializados por el delito de Defraudación de Fluidos.

'Agradecemos la incansable labor de la Policía Nacional por identificar a esta banda delincuencial que viene realizando constantes robos en el centro del departamento. Estos actos delictivos además de representar pérdidas económicas para la empresa, afectan la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en esta zona' afirmó Arnold Alvarez Rodríguez, gerente de Electricaribe en el Sur del Atlántico.

Electricaribe reiteró el llamado a los usuarios para que reporten ante las autoridades competentes a cualquier particular que esté manipulando de forma ilegal y anti técnica las redes de energía.