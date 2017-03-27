La ministra de Educación, Yaneth Giha, anunció para el presente cuatrienio inversiones por $180.000 millones, con el fin de beneficiar a 20.000 estudiantes del Atlántico.

El anuncio, se dio luego de culminar la reunión con el gobernador Eduardo Verano; la representante a la Cámara, Martha Villalba, alcaldes, rectores de instituciones públicas y privadas y secretarios de educación del departamento en la Escuela Normal Superior Santa Ana, en Baranoa el pasado viernes.

Además de la inversión, la ministra confirmó que serán 24 proyectos que fortalecerán el sistema educativo del departamento.

'Tenemos el reto de tener construidas, en el 2018, 30.600 aulas en todo el país para fortalecer la infraestructura educativa con nuevos colegios y adecuar otros que están en funcionamiento', dijo la Ministra.

El gobernador Eduardo Verano manifestó que en el Atlántico se está trabajando para mejorar la cobertura con mejores, amplias y modernas infraestructuras educativas, también en la calidad educativa que se mide con las Pruebas Saber.

'Debemos trabajar intensamente para lograr mejores resultados y, para ello, se requiere la colaboración de alumnos, docentes, padres de familia, alcaldes, Administración Departamental y Gobierno Nacional.

Todos tenemos la responsabilidad de aunar esfuerzos y marchar, de manera integrada, hacia una misma dirección', señaló el mandatario departamental.

La ministra de Educación sostuvo que el departamento del Atlántico ha avanzado en materia educativa, no obstante, el reto es grande para dejar unas bases sólidas que permitan, en el 2025, alcanzar la meta establecida.

'Estamos aquí para escuchar a los alcaldes, rectores y docentes de las instituciones educativas sobre los temas que debemos mejorar para alcanzar la meta que nos hemos propuesto: ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025', indicó la jefa de esta cartera.

Agregó que para lograr esta meta se está trabajando en la ampliación de la cobertura educativa para que todos los niños del país hagan parte del sistema. El otro componente indicó, es la calidad en la formación que se imparte a los jóvenes, con el propósito de lograr que todos los estudiantes se eduquen en el horario de jornada única.

'Los estudios han comprobado que un menor de 15 años sin jornada única tiene dos años lectivos menos que los que se capacitan en jornada única', señaló.

Mayores Recursos

La representante a la Cámara, Martha Villalba, señaló que lo que se busca es un mayor acompañamiento. 'Sabemos que a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en el Atlántico para mejorar en el tema educativo, todavía nos falta mucho en cuanto a calidad, cobertura y obras de infraestructura necesarias para brindarle a nuestros niños, niñas y jóvenes una educación pertinente', sostuvo la congresista Villalba.

El alcalde de Palmar de Varela, Félix Fontalvo Ávila, vocero de sus homólogos, expresó que uno de los aspectos que más preocupa a los administradores locales es el tema de la jornada única en los colegios.

'Se requieren recursos inmediatos porque lo que se recibe solo alcanza para cubrir los servicios públicos y deseamos entregarle a los profesores y estudiantes talleres para la preparación de las Pruebas Saber y garantizar mejores resultados lo que redundará en la calidad educativa de nuestros jóvenes', expresó Fontalvo.