En los distritos de riegos de Santa Lucía, Repelón y de drenaje de Manatí se invertirán $10.000 millones que fueron gestionados por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el secretario de Desarrollo Económico, Anatolio Santos, ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Así lo informó el mandatario departamental durante la socialización que se hizo ante los campesinos del sur del Departamento, sobre la manera en que se invertirán estos recursos.

Verano De la Rosa explicó que en 15 días se abrirá el proceso licitatorio para la rehabilitación de los distritos y la recuperación de la maquinaria que hay en estos sistemas.

En un contrato estarán incluidos el distrito de riego de Santa Lucía y el de drenaje de Manatí por valor de $3.000 millones. El otro contrato incluye al distrito de Repelón también por $3.000 millones.

'Los otros $4.000 millones que gestionamos ante el Ministerio de Agricultura serán invertidos en mantenimiento de equipos electromecánicos, pago del servicio de energía y contratación del personal administrativo mientras se escoge un operador único', indicó el gobernador Verano.

Otro de los detalles que se anunció por parte del director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Carlos Eduardo Géchem, es que habrá una inversión adicional para los distritos de riego en el Atlántico una vez el Congreso de la República apruebe una adición presupuestal que solicitó el Gobierno Nacional.

'El Atlántico se vería beneficiado con esta adición que esperamos sea aprobada en, al menos, dos semanas', indicó el director de la Agencia de Desarrollo Rural.

La inversión debe ir acompañada de planes de trabajo que garanticen que habrá productividad y ganancias para los usuarios de los distritos de riego. Precisamente, el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, Anatolio Santos Olaya, anunció que ya se han establecido conversaciones con empresarios del sector arrocero para la compra de todo lo que se produzca en el municipio de Repelón.

Las obras que se ejecutarán

El contrato que se hará para la rehabilitación del distrito de riego de Repelón incluye:

Reemplazo del tramo de tubería de impulsión a la dársena del canal superior.

Obras de estabilización en la dársena del canal superior.

Reconstrucción de la sección hidráulica de los canales superior e inferior en los tramos donde se presentan rupturas u obstrucciones por sedimentos.

Limpieza del canal de drenaje paralelo al canal superior en los tramos que presentan obstrucción.

Reparación y mantenimiento de la retroexcavadora.

Reparación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos de los equipos de bombeo de la estación principal.

Reparación y mantenimiento del transformador de la estación principal.

En el contrato para los distritos de Santa Lucía y de drenaje de Manatí se ejecutarán los siguientes trabajos:

Reparación y mantenimiento de rejillas de protección de los cárcamos de bombeo de la estación Boquitas.

Instalar dos mallas eslabonadas en cable de acero, una en el canal de aducción Boquitas y otra en el sitio de entrega del canal M al canal de aducción Boquitas.

Realizar la limpieza de maleza acuática, rocería y desazolve en el canal de aducción Boquitas.

Limpieza prioritaria de maleza acuática en los siguientes tramos de canales: canal M, canal III.1, canal 6 y canal principal de drenaje.

Reparación y mantenimiento de la retroexcavadora, motoniveladora, cargador, vibrocompactador y volquetas (para los distritos Manatí y Santa Lucía).

Reparación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos de los equipos de bombeo de la estación Boquitas.

En Santa Lucía

Rehabilitación y/o reemplazo de redes de tubería en uno de los sectores de riego, para tomarlo como zona piloto para implementar un proyecto productivo, previa concertación con la comunidad.

Reparación y mantenimiento de la retroexcavadora, motoniveladora, cargador, vibrocompactador y volquetas (para los distritos Santa Lucia y Manatí).

Reparación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos de los equipos de bombeo de la estación San Pedrito.

Reparación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos de los equipos de bombeo de la estación secundaria en donde se implementará la zona piloto con proyecto productivo.

Reparación y mantenimiento de los pararrayos de las estaciones de bombeo secundarias.