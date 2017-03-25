Ahorcado en la rama de un árbol de mango, a dos metros de altura, fue encontrado el sábado en la mañana Maximiliano Barraza Morales, de 75 años, padre del secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza Sanjuán.

Un grupo de jóvenes encontró el cadáver a las 8:45 de la mañana. La soga rasgó parte de la rama, las manos del pensionado seguían empuñadas, mientras la planta de sus pies tocaban las raíces del tronco, en medio de un cementerio de hojas secas.

Apareció colgado en la finca Las Palmeras, propiedad del secretario, ubicada en la antigua entrada al corregimiento Aguada de Pablo, a diez metros del colegio San José.

Barraza Morales fue docente durante más de 40 años en la institución Moisés María Gómez de Sabanalarga. En su juventud estuvo ligado al Movimiento Liberal Autónomo y hasta sus últimos días se mantuvo al tanto del tema político del municipio. Familiares comentaron que alternó durante mucho tiempo la agricultura con la docencia.

Maximiliano Barraza Morales

Los hechos

De acuerdo con Max Antonio Barraza Sanjuán, primer hijo del fallecido, entre las 7:30 y 7:45 de la mañana del sábado Maximiliano cogió un ‘mototaxi’ en la puerta de su casa, en la calle 20 A con carrera 11-94, barrio La Concepción, con rumbo desconocido. Una hora después, le avisaron por teléfono que un hombre había sido encontrado ahorcado en la finca. Cuando un teniente de la Policía le describió los rasgos físicos del fallecido , de inmediato pensó en su padre.

Una foto le confirmó la tragedia. El ‘Mono’ Barraza, como también era conocido Maximiliano en el pueblo, vestía una camiseta azul estampada y una pantaloneta de cuadros azules y grises.

'Me tocó la dolorosa tarea de informarles a mi madre y mi familia la trágica noticia (...) No sé por qué tomó esa decisión, esperamos a agentes del CTI que vienen a inspeccionar su habitación', afirmó Max en la terraza de la casa, mientras vecinos y allegados acudían a las honras fúnebres, hacia el mediodía.

En el pueblo se rumora que el pensionado entró en depresión durante los últimos días, sin embargo Max refutó esa versión. 'Estaba normal, no noté nada extraño en él, esta semana estuvo pendiente de la Selección, del Junior y de la Champions', dijo.

Un trabajador de la finca manifestó que las chancletas del fallecido fueron encontradas a un lado del árbol, junto a un mango. Que la soga utilizada 'parecía nueva' y que en uno de los bolsillos de la pantaloneta encontraron la caja dental y un papel con un número de teléfono. Maximiliano no usaba celular. La Policía confirmó el deceso, la Fiscalía investiga las causas del hecho.