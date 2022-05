Gobernación del Atlántico entregó 1.312 subsidios

Después de un balance del programa ‘Vivienda para la Gente’, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, destacó que durante los primero cinco meses del año, se han entregado 1.101 subsidios al mismo número de familias del departamento, destinados a la compra de vivienda de interés prioritario. Sin embargo, en lo corrido del 2022 se disparó la cifra.

“Estamos contentos porque este año llevamos 1.101 subsidios entregados en tan solo cinco meses. Durante el 2021, inicialmente entregamos 211 subsidios, lo que significa que son 1.312 hogares que hoy tienen vivienda nueva en los municipios del Atlántico, que ya dejaron de pagar arriendo y ahora pagan menos en la cuota del crédito de su casa propia”, indicó Noguera.

La mandataria agregó que los interesados no deben que llenar documentos ni hacer aplicaciones: “Simplemente van al banco de su preferencia o al Fondo Nacional del Ahorro y, cuando soliciten el crédito de su vivienda, piden que les apliquen los subsidios, tanto el de la Gobernación como el del Gobierno Nacional. Con esto, ya no van a tener que sufrir todas esas familias que no lograban conseguir esos 7 millones de pesos que les pedían para la cuota inicial”, puntualizó.