El turismo ‘florece’ en Baranoa y Usiacurí con campos de girasoles

El deseo de que estos campos se expandan en todo el departamento también fue manifestado por los visitantes, que no dejaron de reconocer la buena labor realizada para hacer posible que florezcan las plantas en los municipios.

“Le doy gracias a la gobernadora porque este es un proyecto divino que le faltaba al Atlántico; espero que lo siga desarrollando en todo el departamento”, afirmó Carmen Mendoza, asistente.

Impacto turístico. Promover el turismo en cada uno de los municipios en donde hizo presencia la ruta fue uno de los objetivos trazados por la administración departamental durante el lanzamiento de la iniciativa.

De esta manera, ciudadanos foráneos pondrán la mirada en el departamento para conocer cada uno de sus rincones.

Es así como Adrián Zuluaga quiso hacer una parada en la finca baranoera para apreciar los cultivos de girasoles antes de regresarse a su ciudad natal, Medellín.

Para el antioqueño, el departamento del Atlántico tiene lugares propicios para la recreación familiar.

“Hay muchos lugares que no conocía y desde hace un par de meses me he dedicado a descubrir espacios bonitos en este departamento. Son los adecuados para pasar un rato agradable con la familia”, dijo.

Desarrollo económico

El impulso de la economía es otro de los factores que intervienen en estas actividades, ya que a través de su ejecución activan la generación de empleo de jóvenes, campesinos y comerciantes que hacen parte del proyecto.

Liz Patiño es una de las guías turísticas encargadas de asesorar a los visitantes que ingresan al campo floral.

De acuerdo con la joven, hacer parte de esta ruta le ha permitido tener una fuente de ingresos que contribuyen a su economía familiar.

“Este ha sido un proyecto muy hermoso que ha ayudado a muchos jóvenes que en su mayoría son universitarios y ayuda mucho tener estos ingresos”, sostuvo Patiño.