El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ante la dramática situación que generó el invierno en el país, y en especial en la región Caribe, dejando inundadas miles de hectáreas ganaderas y agrícolas, anunció un 'plan de choque' para la reconstrucción de los predios afectados.

El Jefe de la cartera agropecuaria dijo que se brindará apoyo a los productores damnificados, mediante un programa de renovación de pastos, con un estimado entre $4 mil y $5 mil millones.

'Hay desplazamiento de 1.500.000 cabezas de ganado en todo el país, que cuando bajen las aguas y regresen a sus lugares de origen, no encontrarán pastos sino barrizales', manifestó.

LOS PASTOS. Especialistas del Departamento Técnico de Tecnosemillas Ltda., que realizará próximamente en Barranquilla el foro 'Manejo de suelos post-inundaciones', dirigido a empresarios del campo de toda la Costa, manifestaron que 'los suelos cambian continuamente por reacciones químicas, biológicas y físicas, y frente a inundaciones como las actuales, se degradan sus propiedades'.

Agregaron que 'esto conlleva a su empobrecimiento, y a una disminución de su capacidad generadora de cosechas y de su masa, afectando la productividad y aumentando los costos de explotación, deterioro que puede llevar a infertilidad si no se hace manejo técnico adecuado'.

Según Tecnosemillas, 'una vez evaluadas por un profesional agrícola las condiciones en que quedaron los suelos después de las inundaciones, se deben analizar los cambios por arrastres de capa vegetal, transporte y acumulación de sedimentos, que forman encostramientos en la superficie, destrucción de micro y macro organismos, ocasionando un desbalance de la actividad biológica'.

Lo anterior, por el lapso tiempo de permanencia de la lámina de agua (ausencia de oxígeno), y degradación en la estructura física (compactación) y química (pérdida de nutrientes, acidificación, salinización) del suelo.

Sugerencias

Tecnosemillas recomienda:

1. Determinar por estudios físico-químicos, las condiciones del suelo para seleccionar la semilla.

2. Tener en cuenta textura, estructura, permeabilidad y fertilidad para escoger especies apropiadas y el manejo agronómico de praderas.

3. Hacer drenajes para eliminar encharcamientos en lotes a sembrar.

4. No trabajar demasiado suelo húmedo e inestable para evitar compactación. Si está compactado, usar arados de cincel, para aireamiento y penetración de raíces.

5. Hacer enmiendas y fertilización con nutrientes en formulaciones adecuadas.

6. Adquirir semillas de calidad.

7. Sembrar cantidad recomendada por hectárea.

8. Sembrar a profundidad máxima de 2 cms., sobre todo en suelos arenosos o con exceso de preparación. La lluvia profundiza las semillas.

