Asoganorte, Agacesar, Asogasucre, Asogabolívar, Asogaguajira, Fondos Ganaderos de Atlántico y Magdalena apoyan la decisión de las cooperativas lecheras y comercializadoras de lácteos en la región, en el aumento del precio de sus productos, para recuperación del sector ganadero afectado por el invierno.

Declaran que estas industrias, procesan y comercializan la leche de los productores de la región Caribe de manera ininterrumpida, a pesar de las dificultades invernales; ofreciendo productos de primera calidad que cumplen con las normas del Gobierno nacional, y soportadas por certificaciones Invima, Icontec y Hacco.

No han promovido o comercializado, ni lo harán, leche cruda, cumpliendo los parámetros establecido en el decreto 616 de 2006. Rechazan el comunicado de una cooperativa del interior, que practicando comercialización falta a la ética, para sacar ventajas, aprovechando inescrupulosamente el desabastecimiento de la materia prima por causa del invierno.