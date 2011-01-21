Con el nombre de Mariana fue bautizada en la iglesia de San Agustín de Hipona, en Sabanalarga, la hija de Jorge Roa y Perla Chams. Con ellos, su padrino Dago Barraza.
