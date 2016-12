Editoriales

La salud, tarea para 2017

Es bien sabida la crítica situación del sistema de salud colombiano. Pero algo no se debe estar haciendo bien si –después de todo el agua que ha corrido– aún Colombia no logra un avance mínimo, pues en lugar de tender a la mejoría, lo que crece día tras día son las quejas, las tutelas y las noticias de más y más entidades que caen en liquidación porque su funcionamiento se ha vuelto financieramente insostenible.

Y, mientras tanto, se vuelven rutinarias las historias de pacientes que sufren un calvario al intentar acceder a un servicio de salud. Si bien se trata de un problema de orden nacional, no dejan de ser preocupantes las consecuencias que ello tiene a nivel local, para los usuarios de la Región Caribe.

La salud es un derecho fundamental, condición indiscutible y básica para hablar de desarrollo en cualquier sociedad. Sin embargo, en el país cuesta muchísimo trabajo lograr que se le reconozca su carácter como tal, y lo más frecuente es comprobar cómo se le ha reducido a la condición de negocio y mercancía en distintos niveles y manifestaciones.

Es una situación constante y repetitiva, pero no por eso la población está condenada a resignarse y permanecer doblegada ante sus perversas consecuencias. Ante una inequidad latente que se consuma día a día a ojos de todos, no hay actitud más responsable que la de perseverar en reclamar soluciones de fondo. Cada cierto tiempo resulta imperativo insistir en la reflexión, y preguntarse qué se está haciendo para cambiar de fondo este panorama y qué tan efectivos han sido los esfuerzos para lograrlo. Los reportes no ofrecen señales de optimismo.

Un informe publicado en la edición de ayer de EL HERALDO muestra cómo se vienen incrementando las tutelas de salud en Barranquilla, especialmente contra el servicio que prestan las Entidades Promotoras de Salud, EPS, encargadas del aseguramiento de los usuarios. La Personería Distrital reporta que, a noviembre de este año, van 3.900 casos. Son 630 procesos más que los que se registraban para la misma fecha el año anterior.

Negación de medicamentos (tanto de los incluidos en el Plan Obligatorio de Salud como de los que no), negación de procedimientos e incumplimiento de fallos o desacatos son los principales motivos de los casos. Coomeva y Cafesalud son las entidades que concentran la mayoría de las quejas, según la Personería.

Estos procesos suponen un trauma en sí mismos, al disparar los costos de las atenciones y dilatar el drama al que se exponen los usuarios. Ojalá este nuevo corte de cuentas de la crisis de la salud contribuya a que, de una vez por todas, haya una revisión verdadera, profunda y seria, de los cambios que está reclamando el sistema. Hace falta mucha más voluntad política de la que se ha demostrado hasta ahora para lograr un cambio sustancial. La tarea, hasta ahora, ha quedado grande.