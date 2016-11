Editoriales

El fin de una era

No es fácil dejar una huella tan profunda en la historia como lo ha hecho Fidel Castro, líder de la revolución cubana, que falleció la noche del viernes en La Habana. Mucho podrá discutirse acerca de sus políticas y su legado; pero lo que difícilmente cabría cuestionar es que fue dueño de una personalidad arrolladora y que, desde su pequeña isla caribe, logró una influencia extraordinaria en la escena internacional por su condición de pieza clave del comunismo en la larga Guerra Fría.



La revolución que encabezó contra la dictadura de Batista despertó en su día la simpatía de millones de personas –sobre todo jóvenes idealistas– a lo largo y ancho del mundo. Muchos quisieron emular su proeza mediante la lucha armada; otros consideraron que el ‘sueño igualitario’ podía conseguirse por medios pacíficos.



El derrumbe, en los años 90, de la Unión Soviética y sus satélites soviéticos puso al descubierto, en toda su dimensión, la crueldad política y la ineficiencia económica de un sistema que durante años habían logrado encandilar a muchos mediante una propaganda muy eficaz. La caída del comunismo soviético tuvo el natural impacto en la lejana Cuba: Fidel Castro y su régimen comenzaron a perder notoriedad y a convertirse en vestigio de una época pasada.



Antes de eso, en los años 70, ya habían comenzado las desafecciones hacia los Castro, tanto en el interior del país como en el extranjero. Influyentes intelectuales se apartaron de lo que era –y sigue siendo– una dictadura, la cual, pese a todo, despertaba admiración en muchas personas por algunos indudables logros sociales y por su osadía para enfrentarse al “imperialismo yanqui”, en una coyuntura histórica de enorme impopularidad de la política de EEUU en América Latina.



Fidel Castro, estratega inigualable, supo aprovechar con astucia el hostigamiento permanente de Washington para desviar cualquier debate interno y enrocarse en el poder.



Es probable que buena parte de los cubanos lamente sinceramente la muerte de Castro y defienda su legado. Sucedió también en España cuando falleció el dictador fascista Francisco Franco. Esos apoyos populares, por masivos que sean, no deberían, sin embargo, sembrar confusión a la hora de defender los valores de la democracia y las libertades.



Una de las lecciones que podríamos extraer de la figura de Castro es que su llegada al poder, así como las simpatías de que disfrutó, no fueron fruto del azar, sino consecuencia de un sistema despiadado e injusto que encarnaba Batista con el entusiasta apoyo estadounidense.



El mejor antídoto contra los ‘fideles castros’ –o, si se quiere, los ‘castro-chavismos’– no es vociferar contra su existencia cuando ya es tarde, sino construir sociedades genuinamente democráticas y, además, sensibles en el reparto de la riqueza.