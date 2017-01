Editoriales

Casos que deben esclarecerse

El 29 de diciembre de 2016, el reporte de dos hechos judiciales conmocionó a la opinión pública costeña. Ese día se conocieron los primeros detalles de un terrible triple homicidio cometido a orillas del río Manzanares, en Magdalena, así como la muerte de una policía de 23 años en una estación en El Piñón, municipio del mismo departamento.

Además de coincidir en la fecha en que se produjeron los hechos, ambos casos presentan lamentables semejanzas que pueden configurarse, en la perspectiva del nuevo año, en una seria alarma, como síntoma de un problema mayor de fondo.

En ambas situaciones las víctimas fueron mujeres, tres de ellas oriundas del Atlántico, con familiares que discrepan de las hipótesis de las autoridades. Además, los sucesos están rodeados de circunstancias confusas que son materia de investigación.

Por un lado está el caso de las barranquilleras Karen Noriega e Idanis González, y la bumanguesa Jirly Beltrán Torrado. Las autoridades evalúan si se trató de una posible represalia; establecieron que eran trabajadoras en un establecimiento nocturno, aunque los familiares lo niegan y dicen que –según ellas mismas contaron– las habían invitado a un paseo en la playa y esperaban estar de regreso para la noche de fin de año. Lo cierto es que fueron ejecutadas con tiro de gracia. El nivel de violencia y sevicia desplegado rememora algunos de los pasajes más cruentos de la historia colombiana, y lleva a creer que el crimen pudo estar mediado por razones de género, lo que no amerita otra cosa que el total esclarecimiento y la ubicación de los responsables.

Por el otro lado está el caso de Diana Carolina Suárez, una joven nacida en Palmar de Varela, graduada en criminalística, que llevaba tres años en ejercicio activo en la Policía. Estaba adscrita como escolta de la alcaldesa de El Piñón. La encontraron en su habitación, con un tiro en el pecho. Las primeras versiones apuntan a que se habría suicidado, sin embargo, sus familiares lo dan por descartado y denuncian que la patrullera estaba siendo acosada por un superior. Una vez más, surge la posibilidad de que haya razones de género entre los determinantes. La historia trae irremediablemente a la mente el nombre de Kelly Rocha, una patrullera de 22 años que en 2014 apareció muerta de un tiro en la cabeza en la estación de Majagual, Sucre, y cuyo caso, inicialmente registrado como un suicidio por la misma Policía, sigue en investigación tras dos necropsias.

Aunque son hechos aislados y aún no se ha establecido con certeza qué sucedió, el triple homicidio y la muerte de la patrullera envían una señal de alerta sobre un mal contra el que es necesario concentrar todos los esfuerzos en el año que comienza: la violencia contra la mujer. La tarea de los entes de investigación es llegar al fondo, despejar toda duda, capturar a los responsables –a los que haya lugar– y garantizar que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. No debe quedar ningún resquicio para la impunidad si se busca verdaderamente que, a futuro, este tipo de hechos no se repitan. La responsabilidad no es solo con las familias, sino con las mujeres en general, cuya sensación de vulnerabilidad se ve aumentada ante las repudiables reapariciones de la violencia machista.