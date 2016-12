Columnas de opinión

¿Y mañana?

Llega de nuevo la hora inmarcesible, mágica, si se prefiere, en que se acaba un ciclo, empieza otro, y hay que rascarse el planeta neuronal para alinearlo con los otros a fin de sumar y restar para saber lo que pasó y, más importante aún, lo que va a pasar. Ese momento amerita, digo yo, una expresión de sano egoísmo en el cual se le roben al reloj unas fracciones de tiempo para estar con uno mismo y transformar lo inefable en vulgar. Tomar los sinónimos indecibles, inenarrables, impronunciables, incognoscibles, para vulgarizarlos de tal manera que se hagan comunes, cotidianos, narrables, transformables en palabras y acciones.

Si estoy en casa, después de los besos y los abrazos de la hora inmarchitable, elijo una música significativa para mí, agarro mi cena, una copa de vino y me hago invisible en un autismo voluntario en el que no existe nadie ni nada a mi alrededor, ni la familia, solo el estímulo de los sentidos: la música, el olor de la cena, el sabor, la textura, la mirada ausente y mi cerebro. Si estoy fuera de casa, me enfoco en los sentidos que pueda controlar y paso del autismo a la psicosis, es decir, a la escisión de la mente, con medio cerebro para atender lo que sucede a mi alrededor, y la otra mitad para mi enmimismamiento.

Si uno está vivo a esas horas, tiene una razón poderosa para celebrar, y si está más o menos sano, debe celebrar el doble. Brindo por eso mientras escucho la música, mastico el alimento y degusto el vino con un nivel de consciencia que resulta sensual y me provoca una frase erótica: Estoy vivo, tengo derecho a pataleo. Y me felicito por esa fortuna, porque terminé el año en esas condiciones. Lo demás es secundario.

¿Y mañana? Mañana es otro día que ya empezó hace estos instantes en que nos quitamos el fardo de encima con el fin de tomar una buena bocanada de ánimo para darle continuidad a nuestra vida porque mañana, o sea, hoy, hay que tirarse el bulto al hombro otra vez para seguir resolviendo los entuertos de los siguientes 364 días.

Excepto por un trastorno mental severo, todos sabemos con mayor o menor consciencia lo que nos pasa, que finjamos demencia para no reconocerlo es otra cosa. Por tanto, sabemos lo que nos va a pasar, para bien o para mal, si continuamos actuando de la misma manera. De tal forma que, en esa milésima de tiempo, uno decide cómo va a ser su vida en adelante, todos lo hacemos, solamente que no lo aceptamos. No es un invento mío, así funciona el cerebro.

Las diferencias radican en que todos tenemos razones para negar nuestra realidad cuando esta no nos satisface y, también, porque nos resulta más cómodo que otro nos resuelva los problemas: el padre, la pareja, el presidente de la República.

El 2017 pinta difícil, es año de grandes transformaciones, toca ubicarnos como individuos para que no nos arrolle la vorágine social.

Les deseo tranquilidad y un buen inicio de año.

haroldomartinez@hotmail.com