Columnas de opinión

Villa Campestre, por una forma de vida saludable

No hay nada que no puedan acabar los políticos, sin darse cuenta de que ellos también caerán en las consecuencias de sus desaciertos. Los intereses personales están siempre por encima de los generales. Villa Campestre, ese barrio en donde cualquiera desearía vivir, aquel pulmón de Barranquilla, a nivel ambiental, se viene llenando de construcciones gigantescas. A unos pocos metros del mar, con una vegetación y clima envidiables, con casas y conjuntos habitacionales hermosos, está siendo rodeada de un tráfico desordenado y obtuso.

Este barrio, rodeado por importantes universidades, colegios, e instituciones de salud, parece no tener quien lo defienda, de aquellos que desesperadamente dan permisos violatorios de la ley, sin vías adecuadas, alcantarillado, energía, agua potable, seguridad y demás servicios.

El daño a Villa Campestre lleva ya algunos años, y esta tierra prometida para muchos, con una alta reforestación, tranquilidad y sosiego, está siendo destruida por planes y proyectos de muchos ladrillos, sin contar con la infraestructura de servicios públicos adecuados. ¿Qué modelos tienen como referencia nuestros mandatarios, que permiten construir sin los mínimos requisitos y que se obstinan en acabar con uno de las mejores zonas residenciales de la Costa? Se les olvida quiénes y para qué los elegimos. Por el contrario, deberían urgentemente empezar a subsanar los grandes errores del pasado, que han permitido un crecimiento desordenado.

Los electores estamos cansados de los errores de los gobernantes, que no dan participación a la comunidad, para, al menos, saber qué es lo que se quiere. Por otro lado, si nos preguntamos a dónde han ido los impuestos recogidos, no sabremos nunca en dónde están. Como todo en Colombia, hasta que el pueblo no reclama sus derechos, estos no existen.

La lucha contra la imposición de un plan de ordenamiento territorial de Puerto Colombia, que no traiga beneficios a la comunidad, debe ser apoyada no solo por los propietarios actuales o futuros, sino también por aquellos funcionarios honestos, que también serán beneficiados con un crecimiento ordenado, que propenda por la preservación del medioambiente, servicios públicos básicos, circulación, seguridad y buena calidad de vida.

La comunidad no se opone al desarrollo, pero primero se deben construir las obras necesarias de infraestructura, sin permitir la construcción de edificios en forma desordenada y sin ningún control. Es el momento de defender el presente, y preservar el futuro de Villa Campestre, como cualquier otro barrio, con todas las fuerzas vivas de una ciudad que cada día pierde más condiciones que la acerquen a la naturaleza, para lograr condiciones de vida saludable.



alvillan@gmail.com