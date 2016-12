Columnas de opinión

¡Viene de adentro, no de afuera!

¡Llegó diciembre! Nos avisa que el año está terminando, que es una época de reflexión y evaluación de todo lo que hemos logrado y, de igual forma, que es un tiempo de esperanza de un nuevo año que nos trae la oportunidad de lograr lo que no se ha logrado, de empezar proyectos nuevos. Esto nos llena de agradecimiento y de felicidad. La felicidad puede ser considerada por algunos como una emoción que se genera en las personas cuando sienten que han alcanzado una meta, y puede estar asociada a la alegría y la satisfacción. Este estado emocional hace que las personas se sientan positivas, alegres, eufóricas, que sientan que todo es posible y permitido y es allí cuando pueden llegar los excesos.

En diciembre también llegan los gastos. El mercado y el comercio conocen el estado de las personas. Nos volvemos presa fácil porque queremos celebrar, comer, brindar, estrenar, estar a la moda, dar los mejores regalos a los hijos, familiares y amigos, porque queremos agradecer, agradar, dar felicidad a los demás. Los centros comerciales y el comercio en general, lo saben, y de hecho han sido creados para eso, para que gastes más de lo que has pensado; aunque después, puede llegar el arrepentimiento por la culpa si te desbordas en los gastos.

La felicidad de este tiempo especial, no depende de obtener o dar algo externo, pues si pensamos así estaremos buscando en el lugar incorrecto, fuera de nosotros y con la actitud inadecuada como una meta final: un estado emocional puntual asociado con lo material, con el dinero; y cuando pase este tiempo “especial”, nos llenaremos de culpa y arrepentimiento. Por lo anterior, debes buscar la felicidad de este tiempo especial dentro de ti y no afuera, y vivirlo como un proceso y no una meta, lo que nos permitirá pensar en otro tipo de detalles con los seres que amamos regalando tiempo, escucha, abrazos, besos, conversaciones, visitas, presencia. Esta forma de pensar y actuar permitirá un bienestar en cada uno de nosotros y en aquellas personas que amamos, no solo ahora en diciembre, sino en el año que empieza haciéndonos sentir motivados a conquistar nuevos sueños.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar algunos consejos para no caer en desproporciones en las fiestas decembrinas: hacer un presupuesto de gastos ajustado a su realidad económica, pagar con lo que se tiene y no endeudarse, usar preferiblemente dinero en efectivo y no gastarlo todo, comparar precios de productos y no dejar las compras para último momento; proponer a los grupos de amigos y familiares a jugar al “amigo invisible”, pero, sobre todo, usar la creatividad y pensar en regalos que puedan satisfacer a otros sin lesionar tu vida económica y tu paz personal. Con estos consejos garantizarás tu bienestar, logrando la autoaceptación y satisfacción personal, relaciones positivas con los otros, además de dominio de tu entorno. Ten en cuenta que, se ha comprobado científicamente que existe una reciprocidad entre las relaciones positivas con los demás y el bienestar y no se ha comprobado una relación lineal entre el dinero y el bienestar, lo que nos invita a privilegiar la unión, la cercanía

, el compartir con los seres que amamos.

Ph.D. en Psicología, magister en Desarrollo Familiar, psicóloga y docente investigadora.