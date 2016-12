Columnas de opinión

Sin ambiente

En los primeros días de diciembre de este año, el Distrito de Barranquilla determinó la liquidación del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, Damab. La medida era quizá predecible dado el debilitamiento que la entidad venía evidenciando desde hace ya mucho tiempo, pero no por ello deja de ser lamentable. Es ya la tercera ocasión en la que se hace necesaria la liquidación de la autoridad ambiental en nuestra ciudad, demasiadas veces para ser una coincidencia.

Ante esta nueva repetición del fracaso del Dadima y el Bama (entidades análogas al Damab y que también debieron ser liquidadas), no podemos mantenernos indolentes. Creo que ya debemos reclamar con insistencia por un manejo serio y comprometido de nuestro medio ambiente, que no parezca que este tipo de entidades son apenas accesorias, de trámite, y que se implementan solo porque la ley así lo obliga. Sorprende que tal desdén con el manejo ambiental se haya convertido en una práctica común y que los barranquilleros lo hayamos aceptado con tanta resignación. Ojalá el debate que tanto alimentan las noticias relacionadas con la movilidad o la seguridad también se ocupara de los asuntos ambientales.

No debemos olvidar que en el último informe sobre el índice de prosperidad social a Barranquilla le fue muy mal en la variable de sostenibilidad ambiental, uno de los componentes que mide los fundamentos de bienestar para cada ciudad. La derrota es obvia y responde al desorden permanente que han exhibido nuestras entidades ambientales a lo largo de la historia, lo inexplicable es la pasividad de las administraciones y de nosotros como ciudadanos ante la debacle. Tenemos una ciudad sucia y contaminada, no respetamos nuestro componente vegetal, el ruido nos agobia en cada esquina, vertemos de todo lo imaginable en nuestras fuentes de agua, y al final cada quien hace lo que le da la gana. Sin embargo, ese desolador panorama no parece ser suficiente para motivar la constitución de una entidad pública seria, eficiente y comprometida con tales problemas. Por lo menos hasta ahora.

Con la desaparición del Damab nace Barranquilla Verde, nuestro cuarto intento por poner orden. Su apresurada génesis no me permite albergar demasiadas esperanzas, según he leído la nueva entidad nace a partir de los restos de su predecesora y eso no indica que vayamos a observar los cambios tan necesarios que se requieren. Desde luego espero equivocarme y que por fin tengamos un equipo válido y comprometido con nuestro depredado medio ambiente, titánica tarea que requerirá un esfuerzo inédito, extraordinario y agotador.

Esperemos que siendo acordes con las mágicas realidades del Caribe, en esta ocasión sea la cuarta, y no la tercera, la vencida. Necesitamos que así sea, por lo que debemos brindarle todo nuestro apoyo a esta nueva iniciativa.

