Columnas de opinión

Se acaba la prioridad para el coche

Este jueves, por primera vez en Madrid se restringe la circulación de los automóviles a los coches con matricula par. Desde el miércoles ya está prohibido aparcar en el centro de la ciudad a los no residentes, y se ha bajado el límite de velocidad. Todo esto forma parte de un nuevo protocolo para evitar que los niveles de contaminación se disparen. En estos días, entre fiestas han superado los límites que se consideran nocivos para la salud de la ciudadanía. Los problemas sanitarios son el principal motivo para reducir la afluencia masiva de coches que colapsa con frecuencia el centro de la capital española. Otra razón es mejorar la movilidad, comodidad y seguridad de los peatones. A este efecto se corta la emblemática Gran Vía a los coches privados en días señalados de esta época festiva. Es una medida que podría convertirse en permanente. Al igual que otras grandes urbes europeas, Madrid pretende echar el tráfico pesado de los barrios céntricos y prohibir la circulación de automóviles muy contaminantes, como los diésel.

Afortunadamente, estamos viendo un nuevo paso en el cambio de rumbo de las políticas urbanas en Europa que favorecen la movilidad de los peatones frente a las máquinas. En la segunda mitad del Siglo XX fue al revés. Con el predominio de Estados Unidos se impusieron su modelo económico y el American Way of Life. Y esto significaba animar a la gente a utilizar el carro para todo tipo de desplazamiento, de la casa en los suburbios a la oficina y al shopping mall. La prioridad era el automóvil, se construyeron puentes y aparcamientos subterráneos y se ampliaron las vías en los centros históricos.

El problema es que, a diferencia de Norteamérica, en el Viejo Continente no sobra espacio y las ciudades centenarias o incluso milenarias suelen ser laberintos de pequeñas calles. En Madrid vivo al lado de una calle de unos 18 metros de ancho, con un carril central por donde circulan los coches, dos líneas para aparcar y dos aceras de un metro cada una por donde los peatones nos golpeamos para abrir paso.

Obviamente, la idea de liberar a los centros urbanos del tráfico encuentra resistencia. El alcalde de Alcorcón, un suburbio de Madrid, ha puesto una demanda contra el protocolo que impide a los ciudadanos de su ciudad a veces entrar a Madrid en automóvil. Alega que la Constitución garantiza el derecho a la libre circulación de las personas. Es cierto, pero no se especifica que se debe circular en vehículo privado. El alcalde no es el único que malinterpreta el liberalismo. La libertad del individuo no debe primar sobre el interés de la mayoría cuando se trata de temas tan serios como la salud. En muchos países hoy nos parece ya inconcebible que en un pasado no tan lejano se permitía fumar en restaurantes y edificios públicos. Quiero pensar que en unos años nos parecerá igualmente extraño que durante tanto tiempo se priorizara el uso del coche contaminante sobre el bienestar de los peatones.

