Columnas de opinión

Reto 2017: ¿mejor con ‘figuritas’?

¿Cómo hace un equipo colombiano, hoy, para contratar jugadores iguales o semejantes a los que venían al país hace varios años? ¿O mantener a los mejores nacidos aquí? ¿Jugadores con esa jerarquía, provenientes de los mejores clubes de sus países y muchos de selecciones nacionales? Pues, yo creo que muy poco, casi nada.

Ni siquiera un arrebato de uno de los dueños económicamente en condiciones, por su reconocido alto patrimonio personal o familiar, porque la decisión ahora le pertenece a ese jugador que por su categoría no tiene a Colombia como objetivo profesional. Los mejores jugadores de Sudamérica, incluidos los colombianos, tienen como destino a Europa, México, Brasil o Argentina.

Esa realidad pareciera no haber sido aceptada del todo por un alto porcentaje de hinchas. Los del Junior no son la excepción. Ochoa, Ávila, Quiñónez, Carrascal, Aponzá y Cuesta, los nuevos integrantes del equipo, son nombres que, por sí solos, no les han provocado una emoción especial, no les generan total confianza. En general aparece el prejuicio, cuando no la descalificación.

A mediano y largo plazo, el fortalecimiento de las categorías menores, su verdadera profesionalización y la veeduría permanente de especialistas, dentro y fuera del país, para acercar información más fidedigna e intentar reducir el margen de error y conciliar calidad y precio, creo que serían dos estrategias que ayudarían. Entre tanto, los equipos, Junior incluido, deben hacer de una nómina con jugadores

“normales”, yo diría buenos para el medio colombiano, un equipo competitivo en casa y en el exterior.

Nacional lo logró. Transformó a Armani, desconocido cuando llegó, a Bocanegra del Huila, a Farid Díaz, invisible por años en Envigado, a Aguilar, novato de Petrolera, a Mosquera, por Europa y solo conocido por Rueda, a Berrío, un torpe delantero en Millonarios, a Macnelly, desgastado y rechazado por muchos en Junior, en una sólida base. Base completada con otros, en donde la más impactante contratación local fue Borja, que por primera vez mostró extraordinarios números en un equipo chico como Tuluá. Y del exterior, en su momento fue Guerra, un venezolano sin actuaciones sobresalientes con lo que eso significa en la credibilidad del hincha y, este año, Rescaldani, que es lo mismo que decir Martínez, Rodríguez o González.

Pero esos jugadores encontraron, y encuentran, una organización institucional, una disciplina para el trabajo, unos objetivos y unos valores claros, y un compromiso dirigencial, sumado a la capacidad, pedagogía y talante de los entrenadores que les ayudó a crecer. Tanto que ahora todos decimos que es la mejor nómina. ¿Podrán Gamero y los dueños hacer de Junior 2017 algo similar? ¡Felices pascuas!