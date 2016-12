Columnas de opinión

Píldoras económicas

Robo a pescadores

¿Tan varados están los atracadores en Luruaco, Atlántico, que hasta asaltan a pescadores en la laguna del mismo nombre? Noticia que no me suena. Qué les van a robar fuera de sus redes o atarrayas, o algunos anzuelos o el cuchillo para quitar las escamas y abrir los pescados. ¿La pesca allí no está acaso contaminada por aguas servidas que parece que todavía se vierten?

Plaza de la Paz

Bien que recuerdo a algunas personas criticando y atacando la ahora exitosa y muy concurrida Plaza de la Paz, ícono de la ciudad. Hasta demandas hubo contra el gobernador Verano y monseñor Tamayo, acusados de “arboricidas” por algunas, dizque lógicas señoras que supongo actuaban por cuenta de un oculto interesado. Hoy muchos eventos importantes, políticos, culturales y musicales allí se dan cita, con la Catedral María Reina como telón de fondo. Verano prácticamente la construyó con inversión departamental y su sucesor el gobernador Segebre aportó los recursos para iluminarla.

El bicentenario

Torices el casi siempre ignorado y olvidado presidente de la Provincia de Cartagena, quien nos elevó junto con Soledad a la categoría de villa, con privilegios impositivos y fiscales, hace doscientos y pico de años, no ha recibido de Barranquilla ni de Soledad el homenaje debido. Ninguna plaza, ni parque, ni escultura recordatoria de ese personaje que hasta fusilado fue en Santa Fe por las fuerzas de ‘El Pacificador’ Pablo Morillo quien como merced real fue ennoblecido con el título de Conde de Cartagena, después de la hambruna a que la sometió, cuando el Sitio de los 103 días. Sin embargo, el Distrito celebró en la Plaza de la Paz su bicentenario con un espectáculo pionero de luces e imágenes proyectadas sobre la fachada de la Catedral de Barranquilla, tal como hoy la prensa destaca que ocurre años después, en Bogotá, contra la fachada del restaurado Palacio de Justicia con “las luces de Lyon”, con la colaboración de la Embajada de Francia. Aquí Diana Acosta, designada por la alcaldesa Elsa Noguera, para la celebración de la efemérides mencionada, innovó presentando nuestras imágenes citadinas, nuestros personajes y proyectos futuros, todo efectuado con talentos locales coordinados por Víctor Ariza.

El susto tributario

Al reconocido gánster de Chicago y autor de muchas actividades delictivas, Al Capone, nunca se le pudo echar mano, salvo por evasión de impuestos, conducta penalizada en EEUU. Nuestro Congreso la semana anterior aprobó que quien evada más de $172 millones en un ejercicio fiscal, será multado con el doble de lo evadido y cárcel entre 4 y 9 años. Falta la sanción presidencial. ¿Cuántas demandas le esperan al ‘articulito’ o tutelas contra las resoluciones sancionatorias de la Dian? Ese deporte nacional, como lo llaman algunos, tenderá a desaparecer y son tantos los incursos que espontáneamente comentan sus métodos, que los primeros recaudos habría que emplearlos en construir albergues en “zonas de reclusión”, como las de los guerrilleros. La motivación, es el frecuente mal uso de los recursos públicos que generan impuestos que se aportan.