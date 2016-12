Columnas de opinión

Para no olvidar

Cuando Crescencio Salcedo compuso su tema dedicado al año viejo, comentó: “Nunca hay que olvidar lo viejo porque de allí vienen nuestros antepasados. Olvidar lo viejo es olvidar también nuestra descendencia”.

A Crescencio no le llamaba la atención el Año Nuevo porque este aún nada le traía. En cambio el viejo le había dado muchas cosas: una chiva, una burra, una yegua blanca y una buena suegra, además de la experiencia, que lo vacunaba contra las equivocaciones.

Su tema, El año viejo, fue un tremendo éxito, dentro y fuera del país, especialmente la versión que hiciera en México el cantante Tony Camargo con la gran orquesta de Rafael de Paz, agrupación de planta en la RCA Víctor.

Salcedo no acostumbraba registrar sus obras porque, en su opinión, lo que un compositor hacía era recoger sucesos del pueblo y, en consecuencia, lo importante no era la autoría de una pieza sino su difusión. “A mí nunca me ha chocado que cualquier persona coja una obra mía y diga que es su autor. Aunque debe recordar que he sido yo quien recogió ese motivo”, decía Salcedo.

En Sayco aparecen, a nombre de Crescencio Salcedo Monroy, 92 canciones. Son muchos los casos en entredicho: se le atribuye, por ejemplo, la autoría de La víspera de Año Nuevo, con letra un poco diferente a la que aparece registrada por el vallenato Tobías Enrique Pumarejo, pieza célebre en la voz de Guillermo Buitrago, que también reclamaba su autoría. Ya sabemos que Buitrago le cambió el nombre a La gota fría de Emiliano Zuleta y la difundió como suya.

Para recordar, otra canción popular de Año Nuevo, la que compuso en 1963 el venezolano Oswaldo Oropeza y empezó a cantar Néstor Zavarce con su voz de ultratumba, hasta que Aníbal Velásquez la volvió guaracha y la hizo nuestra: Cinco pa’ las doce.

A propósito, este año, en su décima versión, el Carnaval Internacional de las Artes rindió homenaje al gran Aníbal Velásquez, y a su hermano, José, “por su música que nos ha puesto a gozar a todos, por sus composiciones llenas de gracia, originalidad y tradición; por anunciar cada 31 de diciembre que faltan 5 pa’ las 12 y que hay que salir corriendo a abrazar a la mamá. Por hacer de la guaracha una forma de expresión musical de la cual sentirnos orgullosos; por ser un baluarte de la tradición y un tesoro invaluable del patrimonio musical del Caribe colombiano”.

Esa noche, en el teatro Amira de la Rosa, le entregamos el tocado musical de las artes y, con él, reconocimos la genialidad de sus composiciones.

Aníbal nos respondió: “Así es que se hacen los homenajes, en vida, porque después de muerto, ¿pa’ qué carajos? Uno no los ve. Lástima que a los que se fueron no les hicieron homenajes, pero ahora, mientras estamos vivos, ¡bendito sea mi Dios que se acordó de nosotros! Siento una gran satisfacción. Gracias por darme esta gran oportunidad de encontrarme nuevamente con todos ustedes, culpables de que hayamos surgido en la música, culpables de que nosotros sigamos surgiendo porque nos aplauden y nos entregan su amoroso corazón. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Aquellos que quieran un traguito brindado por mi mano, que se acerquen acá, con mucho gusto”.