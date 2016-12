Columnas de opinión

Palestra Deportiva: La dificultad para tener nuevos valores

En el béisbol profesional colombiano de aquellos años 40, 50 y parte del 60 se veía un interés renovador por parte de jóvenes lanzadores del béisbol amateur. Entonces se decía que los pitcher nuevos que pudieran surgir con destino al béisbol de la Florida especialmente, tenían que ser lanzadores de velocidad. Los curveadores tenían poco atractivo, porque no tenían curvas impresionantes, sino más bien una especie de ‘joroba’ que no le quitaba el sueño a los bateadores de aquellos tiempos.

Si era en Barranquilla, aquí teníamos un Pepin Pérez que era el entrenador oficial del béisbol amateur del Atlántico pero la verdad monda y lironda era que el hombre no podía enseñar lo que no sabía. Teníamos, sí lanzadores que curveaban algo pero en realidad aquello no servía si el auxilio de buenos instructores para emprender una campaña a cabo en esta región colombiana.

Hoy no disponemos de muchos nombres que se digan y otros pasamos por la pena de haberlos olvidado. Pero a Miami fueron varios tiradores jóvenes, que no se demoró mucho que se diga en haber sido devueltos. En la Costa Caribe hubo buenos lanzadores de velocidad en el departamento de Córdoba, pero se mostraban muy renuentes a viajar a la Florida para ser examinados. Lo de siempre: eran muchachos que no sentían mayores alicientes para entrenar fuertemente en la Florida.

Nunca nos hemos podido imaginar por qué razón en una ciudad como Barranquilla, que entonces rondaba los 200.000 habitantes costaba Dios y ayuda conseguir jóvenes de 18 o 20 años a los cuales se les examinaban sus lanzamientos.

En cambio cualquier viejo historiador beisbolero podía asegurar que cada club disponía en aquellos años 20 y parte del 30 de 4, 5 o 6 jóvenes empeñados en ser lanzadores de primera categoría. No exageramos en la reseña, pero cualquier muchacho joven podía lanzar duro al plato, en una especie de renovación de nuevos lanzadores para el béisbol costeño.

Así son las cosas: una Barranquilla, que disponía de 5 o 6 equipos de primera categoría en el béisbol, hoy por hoy hay que apelar a peloteros de la costa atlántica para llenar la función. En los años 30 el Hermano Pedro no necesitaba interesar a jugadores nuevos fuera del equipo Biffi, porque allí tuvo siempre la mina exploradora que hizo del Biffi toda una institución beisbolera.

Más autoridades educativas del béisbol tienen a su cargo la renovación de jugadores, como siempre ha pasado entre nosotros, ya que la máxima atracción de la juventud local está en un 80% alrededor del balón número 5 y no de la bola Spalding o cualquiera otra marca que hable de béisbol.