Me quedo con lo bueno

El 2016, sin lugar a dudas, ha dejado un sabor agridulce en el paladar de los colombianos. A primera vista -y con los ánimos caídos por las recientes tragedias- estos 365 días terminaron teñidos de negro, desesperanza, odio, desconcierto y mucha incertidumbre. Pareciera que las catástrofes no dejaran de caer sobre una tierra que creía haber visto todo.

Sin embargo, antes de que un ‘Sí’ y un ‘No’ desestabilizaran un país, antes de que una reforma mostrara lo peor de la mermelada, antes del incomprensible adiós que el mundo dio a un equipo de fútbol y antes de que un pueblo conociera con lamento el nombre de Yuliana Samboní Muñoz, Colombia fue testigo de grandes acontecimientos que llenaron de euforia cada rincón de esta Nación plagada de malas noticias.

Aunque solo han pasado 6 meses desde que Mariana, Catherine, Óscar, Yuberjén, Yuri, Ingrit, Carlos y Luis Javier trajeran a casa las medallas olímpicas, a muchos se nos ha olvidado la hazaña que lograron al demostrar que la dedicación, disciplina, pasión y verraquera son herramientas necesarias para alcanzar la gloria. Como nunca antes en su historia, Colombia se posicionó en el deporte.

Además, mientras el asombro de lo absurdo se apoderaba de nosotros, Jeison Aristizábal nos daba el honor de ser su compatriota. A pesar de nacer con parálisis cerebral y haber crecido con el estigma de que ‘no serviría para nada’, este caleño demostró que no existe un imposible, que los sueños se logran y que los héroes no siempre usan capas. El futuro abogado nos enorgulleció con el premio Héroe CNN 2016, que ganó gracias a su incomparable lucha por cambiar el futuro a los discapacitados del país.

Sin desconocer que para todos ha sido una vuelta al sol absolutamente turbulenta y dejando claro que no voy a dejar de luchar para que este país sea uno en el que se respeten todos los derechos humanos, yo me quiero quedar con el recuerdo de ese 2016. Hoy escojo pasar la página, ver el vaso medio lleno, escojo la esperanza y me quedo con las lágrimas de alegría, con la gozadera y con las sonrisas, pues no hay nada más cierto que al mal tiempo hay que ponerle buena cara.

Por eso digo con certeza: Estoy lista para ti, 2017.