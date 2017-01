Columnas de opinión

La violencia, problema No. 1 de la salud pública

Pérdida de la tolerancia, intemperancia, agresividad, respuesta ruda, sin sentido, sin explicación o hecha de manera organizada, la violencia, es causa de afección grave al ser humano. Se considera un importante problema de salud pública. No respeta edades, género, sexo, ni condiciones sociales. Tiene tendencias en el tiempo, pero puede aparecer en cualquier momento. Elevada a categoría criminal, se convierte en diferentes delitos, asesinatos, atracos, abusos, violaciones y otros determinados por la ley, entre las que se destacan la violencia contra el Estado de derecho, la denominada de cuello blanco, ejercida por los líderes de la patria, y personas de bien. La de las fuerzas del orden, o fuerzas militares.

La de los insurgentes, bandoleros, guerrilla o paramilitarismo. La intrafamiliar, contra los hijos o las compañeras. Bulling, o presión infantil en los colegios, y tantas otras clases de violencia, que dejan mucho que pedir a la raza humana, violenta desde tiempos prehistóricos. Hay muestras de violencia en la Biblia, en muchos otros libros, y en todos los medios de comunicación. Es decir, la violencia es endémica, permanece en nuestro medio; y pandémica, es decir, diseminada en todo el universo, en donde permanece. La complejidad de su origen, rodeada de diferentes factores, el hambre, las drogas, la pobreza, la codicia y la envidia, define una condición inherente a la raza humana, similar en otros animales salvajes que, por saciar sus instintos, consumen hasta sus propios hijos. Dentro de las apologías sobre la violencia, destaco el Informe mundial sobre la violencia y la salud, de la OMS, que constituye uno de los estudios más completos del problema de la violencia, en el que se analiza en qué consiste, a quién afecta y qué se debería hacer al respecto. En este informe se trata de mostrar que el problema de la violencia no es algo tan irremediable como se suele sobrentender en las discusiones y debates realizados.

La preocupación de nuestro alcalde por mejorar la respuesta policiva es buena, pero no suficiente, igualmente la del gobernador y el presidente. La respuesta debe ser unánime, total y contundente, ir a los orígenes, atacar las causas y factores relacionados, con el apoyo de expertos, científicos, y toda la comunidad. El problema está en la mente de las personas, arraigado históricamente. Para vencerlo, todos debemos ser conscientes de él; cambiar el chip de la violencia no será fácil, pero no lograremos regresar a la paz mientras no solo se hagan acuerdos, si no logramos meternos en la cabeza un pensamiento pacifico para una vida digna, y usamos la atención primaria. “La salud pública no ofrece todas las respuestas a este problema complejo de la violencia, pero estamos decididos a desempeñar nuestro papel en su prevención a escala mundial”. (Presidente OMS).

alvillan@gmail.com