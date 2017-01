Columnas de opinión

A la de Dios

Los que crecemos frente al mar no recordamos el día que por primera vez lo vimos, porque lo vemos desde siempre. Las personas que nacen y crecen en las montañas, lejos de las costas, sí pueden recordar su primera vez enfrentándose a la inmensidad del agua salada indómita.

Uno también crece con la idea de los riesgos que tienen que sortear los visitantes del interior del país o de territorios alejados del mar, que se asumen como buenos nadadores, pero que han aprendido en la tranquilidad de las piscinas. No saben, por ejemplo, que bañarse al lado de los espolones es mortal. No saben que las corrientes jalan de manera inclemente si les da la gana. Se ven envueltos en una suerte de frenesí, queriéndose tragar el mar y, algunas veces, se lo tragan.

La mayoría de las veces no pasa de un susto o del desagradable vómito de agua salada que les devuelve a la vida. Tampoco saben, los visitantes, del respeto al mar. No le conocen sus vaivenes, no saben cuándo está bravo, no saben que ese color marrón denota las aguas revueltas, no saben que unos días parece que tuviera más agua que otros.

El 20 de diciembre lo vi desde temprano, como todos los días. No estaba de ganas el mar esa mañana. Tenía una cara de maledicencia. Cerca de Cartagena se pronosticaban olas de más de 3 metros y en una gráfica del mar Caribe aparecía una mancha roja cerca de la ciudad. El Centro de Investigaciones Oceanográficas hacía una advertencia lapidaria: “Se recomienda extremar medidas de seguridad en la navegación de embarcaciones menores”.

Pero esa advertencia no la conocieron los 41 turistas que naufragaron en un tour a las Islas del Rosario. Entre los pasajeros había un niño de brazos que milagrosamente sobrevivió al incidente. La misma suerte no acompañó a otra pasajera cuyo cuerpo desapareció en las turbulentas aguas. Los sobrevivientes hablan de una gran ola de unos 2 metros de altura que volteó la embarcación. Algunos dicen que tuvieron un problema con el motor. Los familiares de la mujeres desaparecida –una familia ecuatoriana– dicen que nunca recibieron una instrucción sobre los chalecos salvavidas, que algunos no cerraban o no eran de la talla de los pasajeros. El bebé que viajaba no tenía ninguna medida de seguridad más allá que los brazos de su madre que, inocente, tampoco advertía el riesgo que enfrentaba.

Dicen que después de salir de la bahía el oleaje los sorprendió y empezaron a ponerse nerviosos, pero suponían que todo era normal. Y nada es normal. Así van los turistas, a la de Dios. No tienen garantías. No hay controles de seguridad suficientes. Las autoridades tienen responsabilidades en este tipo de incidentes. No hacen la tarea. Esta muerta tiene nombre, tiene una familia que la llora. Se van de la ciudad sin saber si las aguas turbulentas devolverán su cuerpo. Siguiente pasajero. El negocio no para. Cartagena, la ciudad turística. Vuelve y juega con la vida de la gente.

@ayolaclaudia

ayolaclaudia1@gmail.com