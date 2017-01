Columnas de opinión

Hablemos de fútbol: Un volante de marca para el Junior

Las declaraciones de Antonio Char y Alberto Gamero coinciden: ambos dicen que los jugadores que faltan son un volante ofensivo (a este no me voy a referir hoy) y uno de marca. De marca, marca, reafirman.

El énfasis es como para aclarar que los que están, salvo el joven Serje, tienen características menos destructivas. Es normal, tanto ellos, como la mayoría, asocian al volante de marca con alguien que tiene la fuerza para destruir el avance del rival. Que mental y corporalmente está preparado para el combate. Que no tiene complejos estéticos para lanzarse al piso y, si es necesario, trabar al contrario consciente del riesgo de la sanción. Por supuesto que estas son las peculiaridades del que cumple ese papel, pero no son las únicas.

Otra muy importante es su condición técnica para la construcción del juego, para darle continuidad al toque del balón. Recordemos que ese volante es el más cercano a los defensas, por lo tanto, es casi siempre el primer punto de apoyo, así que la seguridad en el inicio de la intención de avanzar dependerá de su precisión.

Es bueno, entonces, si un volante de marca tiene, aparte de su vocación para el sacrificio que representa correr para destruir, una correcta relación con el balón, que significa en su definición más simple entregarla bien a un compañero. Sin embargo, ahí no se agota la tarea y la importancia de ese jugador.

El funcionamiento de un equipo y sus posibilidades de imponerse en el trámite del partido requiere que sus jugadores sepan jugar sin el balón. Un volante de marca que no sepa estar respaldando el ataque de sus compañeros para ganar el rebote o anticipar al rival no ayuda a sostener la postura ofensiva y permite el contra ataque. Un volante de marca que no sepa cuándo hacer un relevo de un lateral que pasó al ataque, no hace bien su tarea. Un volante de marca que no se incorpore al centro de la defensa cuando al zaguero la jugada lo llevó a un costado, no es útil. Un volante de marca que no lea correctamente la acción para decidir si se adelanta para presionar o si retrocede porque está en desventaja ante el ataque contrario, no ejerce bien su rol.

Entonces, creo que el perfil que se tiene del volante de marca no debería pasar solo por su fuerza física para la marca, sino por cuántos balones realmente recupera o ayuda a recuperar.

No solo si corre mucho y es agresivo para disputar el balón, sino por su ubicación. No solo porque sea rudo y a veces golpee, sino porque sea ordenado y sepa gestionar su ímpetu. Si un volante de marca no entiende dónde debe estar en cada momento, poco importará si es un guerrero dispuesto a dejar todo por quitarle el balón al rival. ¡Feliz año!