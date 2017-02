Columnas de opinión

Dolor en los Óscar

Hay heridas profundas que nunca cierran, quizás porque no se localizan en parte alguna del cuerpo. No sangran, no supuran ni se infectan. Tampoco hay manera de probar su dolor o de exhibirlo como se ostentan las cicatrices de guerra. Le pasa a Casey Affleck al dar vida a un hombre quebrado huyendo de sí mismo; un hombre que no logra superar la culpa por las consecuencias de una noche de juerga, que busca desesperadamente un castigo (¡Qué lejos ha quedado atrás John Wayne!).¿Qué pasa cuando el dolor se queda a vivir para siempre en casa y un día nos toca volver al lugar donde se originó? O, ¿cómo responsabilizarnos de un hijo ajeno cuando no supimos hacerlo con los propios? El final de Manchester junto al mar nos recuerda a Jonathan Safran Foer: “Uno no puede protegerse de la tristeza sin protegerse al mismo tiempo de la felicidad”.

El Óscar este año viene cargado de dolor. De mucho dolor. Manchester junto al mar, pero también Jackie, la bellísima película del chileno Pablo Larraín que narra lo que vivió la primera dama durante los días siguientes al asesinato de Kennedy. Con mirada latina, Larrain nos muestra el duelo de una mujer sola (nadie de su propia familia la acompaña, ni una amiga siquiera. Tan solo su cuñado Bobby vela por ella), que no logra olvidar la última imagen de su marido ni decidir cómo será su funeral. El silencio es vecino del dolor y a Jackie la vemos siempre ida, quebrada, perdida, ni siquiera llora; ella, una chica de sociedad que ha llevado la cultura y el buen gusto a la Casa Blanca debe ahora soportar el profundo miedo de seguir viviendo.

El dolor también es protagonista en Lion, la historia real de un veinteañero que, tan solo probar un bocado, al mejor estilo de Proust y su magdalena, recuerda cuando, en su niñez, se perdió de casa. La película decae, pero la actuación de Dev Patel siempre conmueve, lo que no sucede con Will Smith en Belleza inesperada. Otra pérdida, otro dolor y un final romántico en un típico y dulzón guión de Hollywood.

De dolor en los Óscar quien más sabe es Chiron, el chico dulce de Moonlight que crece sin ningún tipo de afecto en este retrato de formación de un homosexual que muestra la herida que abre para siempre el matoneo. ¿Habría sido igual la historia de Chiron si no hubiera vivido bajo el constante temor del matoneo? Quien no puede querer tampoco puede hablar, y Chiron solo habla con la mirada: el fantasma del rechazo crea soledades. ¿En qué momento la soledad se convierte en herida? En esta búsqueda de identidad hay una densa historia familiar marcada por la droga: la madre que la consume, el protector que la vende. El umbral del dolor físico, ¿es el mismo de las heridas del alma? Bajo la luz de la luna, los chicos negros parecen azules. El azul de la tristeza del chico bueno acorazado con el cuerpo del hombre malo, del macho, que nunca logra madurar sus emociones; el chico bueno que, como Borges, comete el peor de los pecados: no ser feliz.

@sanchezbaute