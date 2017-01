Con sentido común

Columnas de opinión

Como no soy periodista sino un barranquillero que quiere aportarle a nuestra ciudad aprovechando este valioso espacio que me brinda EL HERALDO, no me preocupa repetir temas ya presentados, si con esto logro ser atendido.

Primer tema: Retornos en la Autopista al Mar. ¿Cómo es posible que ahora que un nuevo concesionario está remodelando esa autopista entre la Circunvalación y la entrada a Puerto Colombia, no se hayan diseñado e incluido en esas obras tres o cuatro retornos tipo glorietas, o pasos a desnivel, como el que construyó el Colegio Alemán, que sirvan a la vez como giro a la izquierda? Sin retornos la margen izquierda de esa vía yendo hacia Cartagena, que pertenece a Barranquilla, no podrá desarrollarse urbanísticamente porque nadie puede acceder a ella.

¿Puede haber algo más estúpido y atrasado que los giros atravesando el separador central, como en Jardines de la Eternidad? Y lo increíble es que espacios hábiles para construir estos retornos sobran hoy. ¿Cuál puede ser la razón para no hacerlos? Porque no me cabe en la cabeza que estos retornos y giros no se hayan proyectado porque nadie se ha percatado que están castrando el desarrollo del Distrito.

¡Por Dios! ¡Que alguien al que esto le competa lea esta columna y analice si estoy o no, proponiendo algo de suma importancia para la movilidad y para el desarrollo de Barranquilla! A propósito, el construido por el Colegio Alemán, lo fue porque piensan como alemanes. El resto, sin retornos es pensar como animales.

Segundo tema: Hay que construir en la ciudad carriles de giro a izquierda o derecha en los cruces en que estos sean necesarios para evitar trancones y agilizar el tráfico. Hay más de 100 cruces conflictivos en la ciudad que se resolverían con solo adecuarles estos carriles que se construirían sobre espacio público que no hay que comprar. ¿Por qué no los diseñan y construyen? ¡Pero ya! Para ayer es tarde.

En ese centenar de intersecciones caóticas se resolvería el tráfico de manera muy económica y rápida. Un solo puente o paso a desnivel cuesta más y solo arregla el tráfico en un punto, y no en cien, o más, por toda la ciudad. No hay excusa por ejemplo, para que en la carrera 51C con calle 98, bajando de la 99 (que es la avenida que divide los dos Buenavistas), por donde salen del parqueadero del Buenavista II, no le hayan construido en el cruce con la calle 98, un carril de giro a la derecha, hacia la carrera 51B, antes que hubieran construido el Alkosto recientemente inaugurado. Aún con semáforo sigue siendo caótico.

Tercer tema: ¿Cuál es la causa para no hacer una prueba con tres o cuatro cruces en los que muchos conductores estúpidamente obstruyen la vía a los que deben atravesarla, instalando provisionalmente 2 o 4 señales verticales en cada intersección, con el texto “No obstruya el cruce”, copiando el inteligente diseño americano de Don´t Block Intersection, para constatar si con estas se corrige esta perversa costumbre en nuestra ciudad? ¿Qué les cuesta esa elemental prueba? ¿Si estas son útiles para los educados gringos y canadienses, no lo serán para nuestros conductores salvajes? No será excusa el hecho de esta que no aparezca en el Manual del Mintransporte, porque “Arroyo Peligroso” no aparece tampoco y ha servido por más de 30 años.

