Cartel de la corrupción

La corrupción parece que aterrizó en Colombia hace pocos días. No quiero ser portadora de malas noticias, pero es la triste realidad colombiana. Desde que nuestra historia marcó sus primeras letras, destellos de corrupción definieron la identidad del país. Ciertos apellidos se apoderaron de la clase política y comenzaron a fijar nuestro destino. El país está condenado a la codicia de algunos y al futuro de unos pocos. Mientras todos nos hundimos en un pozo sin salida.

Las Farc eran el árbol que tapaba el bosque de la corrupción. La guerra es el pasaporte para que los políticos corruptos se reelijan sin límites. La paz nunca ha sido un negocio. Gracias a Odebretch sentimos este virus que nos consume. Es hora de hacer una radiografía de nuestra verdad.

El Centro Democrático y los “buenos muchachos” de Álvaro Uribe Vélez: Óscar Iván Zuluaga, uno de los pupilos del expresidente Uribe, está envuelto en el escándalo de Odebrecth. 1.6 millones de dólares estarían en entredicho en la campaña presidencial que disputó Zuluaga en 2014. Duda Mendonça es la pieza clave en este conflicto que parece no tener fin.

Andrés Felipe Arias es otro de los políticos que apadrinó Álvaro Uribe Vélez. Agro Ingreso Seguro fue un escándalo nacional. Arias es prófugo de la justicia. Desvió dineros que estaban destinados para los campesinos más pobres del país. Los “donó” a testaferros y empresarios con el fin de favorecerlos. Si esto no es un delito, la justicia es inexistente.

El Partido Conservador y Alejandro Ordóñez: El exprocurador es una de las caras que definen al partido conservador. Sus decisiones se basan en dogmas religiosos que enceguecen la verdad. Apoya la desigualdad. Su bandera caracteriza el miedo y la injusticia. Fue reelegido de manera arbitraria. Intercambió votos por favores políticos.

El Partido de la U y el santismo: “Ñoño” Elías es uno de los senadores más votados del país. Al parecer está involucrado en el cartel de la hemofilia, del síndrome de Down y de las muelas. La corrupción que define su mandato da escalofríos. Es el sello de la moneda en Córdoba. Uno de los departamentos más corruptos del país.

El presidente Santos se ve envuelto en la algarabía de Odebrecth. Existen rumores que su campaña presidencial fue financiada por la multinacional brasilera.

Cambio Radical y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras: El exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, fue sentenciado por su participación en el crimen de la exalcaldesa Yandra Brito. Mientras que el Consejo de Estado encontró que Oneida Pinto violó la ley al postularse a un cargo público. Se inscribió como candidata a la Gobernación solo 11 meses después de haber dejado la alcaldía de Albania. Además de ser apadrinada por Kiko Gómez. Por lo visto, el partido está lleno de corruptos y presuntos asesinos.

El Polo Democrático y Samuel Moreno: Exalcalde de Bogotá, conocido por desfalcar la capital del país y ser uno de los líderes del Carrusel de la contratación.

Colombia se deja conquistar por políticos corruptos que velan por sus beneficios e ignoran los intereses del pueblo. El congreso se llena de carteles. Los líderes nacionales son irreales. Defienden el subdesarrollo y la ignorancia. Estancan a una sociedad que ya no aguanta más. La justicia no tiene pantalones para condenar a expresidentes, ex vicepresidentes, ministros y congresistas. Por eso debemos castigarlos en las urnas. No podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre. Toca renovar la vieja clase política que desangra la realidad del país.

@mariamatusv

maria.matus.v0@gmail.com