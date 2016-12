Columnas de opinión

Adiós año delirante

Se acabó el año, nos llenamos de contradicciones, agradecemos y nos quejamos, reímos y lloramos, compartimos con nuestra familia o sentimos más cerca la soledad. Se cierran ciclos y comienzan otros. Nos espera un futuro mejor o más bien peor. La triste coincidencia es que el año 2016 se vio empeñado por la demagogia vulgar, por el miedo que caracteriza a un mundo globalizado, la desesperanza que define a la clase media, las consecuencias del capitalismo que se convierten en la esclavitud contemporánea, el regreso de la ultraderecha al poder y el fracaso del socialismo. El problema es que el año terminó y lo peor está por llegar.

Colombia ha soñado y anhelado la paz en toda su historia. La guerra hace parte de nuestro ADN. El oportunismo político se ha escudado entre la guerra y la paz. Se llegó a un acuerdo con las Farc y ganó el ‘No’. Aunque todo se renegoció, la paz es amarga. No es suficiente con el desarme de las Farc si no hay respeto por la vida, todo sería una imagen ilusoria. El posconflicto debe tener un monitoreo estricto, no podemos permitir que se transforme en un déjà vu, en otro acuerdo saboteado por el Estado y sus aliados.

El ambiente a nivel internacional no es muy distinto a la realidad colombiana. El populismo se impuso en todas las campañas políticas. La inconformidad de los pueblos se reflejó en las urnas. Los resultados parecen ser una especie de pesadilla, son el inicio de un futuro incierto. Los partidos conservadores se convierten en la esperanza de un planeta que carece de ilusiones. No es ignorancia, es desesperación.

El presidente de EEUU es Donald Trump. Gran Bretaña está viviendo las secuelas del triunfo del ‘Brexit’. En Europa predomina la derecha y la ola de los partidos conservadores empieza a teñir la igualdad, entre matices de xenofobia y discriminación. En pleno siglo XXI retrocedemos sin darnos cuenta.

Regresemos a Colombia, no quiero ser ave de mal agüero, pero este año tan delirante nos permite predecir el futuro y recordar que nos gusta repetir el pasado. El proceso de paz se transformó en una precampaña presidencial. El expresidente Uribe y el exprocurador Ordóñez sacaron provecho y pueden ser los más beneficiados en el 2018. La tendencia mundial de infundir miedo sobresale en Colombia y los resultados de las próximas campañas políticas son fáciles de adivinar. Los creadores del famoso término ‘castrochavismo’ nos quieren acercar a una dictadura de ultraderecha.

Cuando creímos que se respetaban los derechos y la igualdad, nos dimos cuenta que estamos lejos de esa metáfora. La discriminación representa a nuestros pueblos y el miedo por la libertad se apodera de las masas.

El año 2016 concluyó, marcó el fin de una era y abre la ventana de un nuevo capítulo en nuestra historia. Aparecen acertijos indescifrables, resalta el arribismo político, predomina la indiferencia, se sienten los efectos de un mundo globalizado que está a punto de colapsar.

Las frases de Gabriel García Márquez se comprenden cada vez más, si el pueblo no escoge a sus líderes correctamente, sino aprendemos a entender la diversidad, a respetar la libertad y defender la verdadera democracia; “Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra”.

@mariamatusv

maria.matus.v0@gmail.com