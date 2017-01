Cartas de los lectores

Sr. Comandante de la Policía Metropolitana

La presente tiene por objetivo destacar, reconocer, exaltar y agradecer la oportuna ayuda recibida por el patrullero Dairo José Barrios Yari y su acompañante, cuyo nombre desconozco, al intervenir oportuna y desinteresadamente en mi ayuda y ante la indolencia de los transeúntes y vecinos, cuando el día sábado 3 de Diciembre, en la Cra. 47 con Calle 84 esquina, a las 7:30 a.m. aproximadamente, me acerqué a la esquina donde hay una venta de periódicos a comprar el diario, del cual soy columnista, y al sentarme por invitación del vendedor en el muro a la sombra de un árbol, a leerlo, sorpresivamente fui atacado por un inmenso enjambre de abejas, las cuales me agredieron y afortunadamente pasaban los patrulleros arriba mencionados, y me condujeron, casi inconsciente, a la clínica Bonnadona Prevenir y milagrosamente por la gracia de Dios, recibí la atención necesaria, permaneciendo en la misma en cuidados intensivos hasta el día domingo en la noche cuando fui remitido a la Clínica General Del Norte, donde permanecí en UCI y fui dado de alta el martes a las 8 de la noche.

Quiero agradecer, en primer lugar al dueño de la vida, a sus mensajeros y a estos valientes servidores que aun exponiendo su integridad personal permitieron que esté escribiendo estas líneas. Esto reafirma el profesionalismo del Cuerpo de Policía, aun en contra de quienes se infiltran en la misma, para deshonrar a esta noble institución.

¡Dios y Patria, hoy y siempre!

Con sentimientos de gratitud y aprecio me suscribo de usted.

Plinio Antonio Gutiérrez Gaviria

Director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de ACIQCA

E-mail: pliguga@hotmail.com