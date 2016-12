Cartas de los lectores

Pupitrazo vía rápida

egún el traductor del inglés al castellano de Google Fast track significa vía rápida. Se solicitó fast track al Congreso por parte del Ejecutivo para gestionar rapidez en los proyectos de ley relacionados con la paz, pero se está inaugurando con la discusión de la nueva reforma tributaria.

Como van las cosas nos la entregarán antes del fin de año con la característica de reforma tributaria a pupitrazo limpio. Entonces me surge una pregunta, ¿qué diferencia hay entre fast track y pupitrazo limpio?

El costo de la corrupción este año en el país será de 23 billones de pesos, el apetito desbordado de nuestros funcionarios públicos y políticos es insaciable y se devoran en un dos por tres cualquier reforma tributaria.

Hoy tenemos la chapa de ser, junto con Venezuela, los países más corruptos de Latinoamérica, y en nuestro caso estamos a puertas de entrar a formar parte de los Estados moralmente fallidos.

Los políticos corruptos perdieron el miedo al escarnio público, pero además nos adentramos en un sistema de salud insolvente, la deuda externa no para de crecer y por ultimo déficit fiscal cuantioso ya que los políticos no se dieron por enterados de que las divisas por el petróleo llegarían a puntos críticos debido a los precios internacionales del crudo, y siguieron despilfarrando como si nada. Me surge una segunda pregunta:

¿Qué diferencia hay entre derroche y corrupción? ¿Acaso no hacen el mismo daño? Aspira el Ejecutivo a que esta reforma tributaria le proporcione 6 billones de pesos. ¿Servirá para algo si tenemos a las aves de mal agüero de los políticos esperando para derrochar y robar? Con rapidez nos reformaron la Constitución para bajar el umbral del plebiscito, a la verraca nos aplican el fast track, y dejan la Carta Magna hecha una colcha de retazos. Para concluir, siempre me he preguntado por la labor de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Auditoría, ¿acaso no sabrán que en Colombia también se infringe la ley por omisión?

* Luis Hernán Tabares Agudelo

Santa Marta, Magdalena