Cartas de los lectores

Musulmanes y Trump

Comparto la inquietud que suscita un mandatario como Trump en el país más poderoso del mundo, país que debería ser el faro iluminador de los principios humanísticos y democráticos.

Pero digamos que, al margen, creo que a los musulmanes no se les está persiguiendo por razones religiosas. El islamismo no es solo una religión en el sentido de vida espiritual. No. Es toda una cultura que tiene 1.300 años de atraso, que vive de su Corán, casi tan violento como nuestro Antiguo Testamento, que lapida mujeres o les da 100 azotes y que en general las tiene condenadas prácticamente a cierta esclavitud y a la ignorancia. La niña paquistaní Malala ganó el Premio Nobel por haberse rebelado a esas bárbaras tradiciones y costumbres. Y mucho ojo, ese premio es ni más ni menos todo un regaño a la cultura musulmana de parte de Occidente.

Entonces cuando muchos comentaristas declaran que Trump persigue a los musulmanes por razones religiosas no son del todo fieles a la verdad. Lo grave no son las creencias sino la falta de derechos humanos que se realizan en concreto.

He pensado que quizá el papa Francisco podría ayudar también a esa cultura a salir de la Edad Media en que están anclados. El papa se reúne con líderes islámicos y al final producen el documento llamado algo así como ‘puntos a conciliar’. Ahí cabría la ‘negociación’ del papa instando a que los musulmanes vayan superando esas tradiciones.

Toribio Araújo Segovia