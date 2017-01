Cartas de los lectores

Los carriles del Transmetro

Comienza el nuevo año 2017, y analizando el panorama de la movilidad en mi querida Barranquilla y su área metropolitana sigue el caos de trancones al momento del retorno de muchos después de sus vacaciones de fin de año.

Me movilice por las calles de la ciudad y note algo que como es posible que todavía este gobierno del distrito de Barranquilla en compañía con las autoridades de soledad –Atlántico no han podido meter en cintura a muchos conductores que invaden el carril del transmetro,y mucho menos a los que están autorizados como los vehículo de la policía, motos, ambulancia etc., es aceptable que estos transiten por el carril cuando van de emergencia , pero no se justifica que no estando de servicio ocupen el carril, por favor señor secretario de movilidad, tanto de Barranquilla y soledad metan en cintura a estos conductores, nuestra querida ciudad en Colombia es la cuarta ciudad más importante de esta nación y debiéramos poner todos tanto autoridades, como conductores tener un poco de cultura ciudadana para así poder ser bien visto en nuestro país, aunque ya nos están viendo con tener el mejor alcalde , según las encuestas, dejemos de invadir el carril del transmetro, dejemos de tirar desechables a las calles mantengámosla limpia , eso es cultura ciudadana.

Por favor, se las dejo ahí.

Darío Alfonso Vasquez Pinzon - darioalfonsovasquezpinzondava@hotmail.com