Cartas de los lectores

Ingenieros civiles para la ciudad

En varias ocasiones me he dirigido a la Triple A (Atención al cliente) para hacerles saber que los pavimentos que realizan para reemplazar las losas de concreto rotas en el proceso de reparar o cambiar la tubería de aguas potables o aguas negras, en lo concerniente a los acabados y especialmente a la construcción de sus juntas, no les hacen las correspondientes juntas ni las rellenan con asfalto como debe ser.

Por ello, a la misma Secretaría de Infraestructura, personalmente le hice la misma denuncia y allí me dijeron que tomarían cartas en el asunto, y que además, la Triple A estaba obligada a reconstruir por completo las placas rotas en forma parcial.

¿Cómo les parece que esta queja no ha surtido ningún efecto ni en la Tripe A, ni en la Secretaría de Infraestructura? Peor aún, a los pavimentos de reparcheo –contratados por el Distrito– tampoco les están haciendo los acabados debidos en sus juntas. Yo me pregunto:

¿Si será que esos pavimentos que tienen fallas en los acabados también adolecerán de fallas en cuanto a que sean fundidos con una resistencia menor a la resistencia diseñada, mala ubicación de los aceros de refuerzo, fallas en el espesor de las losas, fallas en la debida densidad y alturas en los rellenos, como en la construcción de la base de suelo cemento? Yo realmente nunca he visto en esas obras laboratoristas tomando muestras para verificar las densidades a los rellenos ni tomando muestras del concreto para verificar su resistencia, ni he visto un inspector verificando alturas. Solamente una vez vi a un operario aplicando antisol.

Última pregunta: ¿Dónde están los ingenieros egresados de las universidades del Norte y de la Costa?, ¿dónde la Sociedad de Ingenieros? ¡Cómo hace falta la facultad de Ingeniería Civil en la U del Atlántico para que sí saquen la cara por la ciudad!

Alberto M. Lamadrid Orozco

Defensor de la ciudad