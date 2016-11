Cartas de los lectores

Carta de los lectores | ¿Y para qué PBOT ?

En reciente carta comentaba sobre las inconveniencias de modificar el PBOT de Puerto Colombia en cuanto a pasar la densificación de un tope de 120 a 240 viviendas / hectárea. Pues hoy tengo que decir que ante la falta absoluta de control que se da en el municipio de Puerto Colombia, da lo mismo cualquier límite que se imponga o que incluso no haya PBOT. Lo afirmo porque sistemáticamente se vienen violando los topes del PBOT existente, y a pesar de que lo anterior haya sido identificado, ninguna autoridad ha tomado acción alguna.

Y fue identificado por una institución seria como lo es la Universidad del Atlántico, quien durante los años 2010-2012 tuvo el encargo del propio municipio de trabajar en la actualización del PBOT vigente, el cual precisamente tenía vigencia hasta ese 2012.

El estudio identificó cinco conjuntos del barrio Ciudad del Mar que violaban el tope de 120 viv/Ha: Plazuela del Mar II con 243, Torres de Villa Campestre con 180, Plazuela del Mar I con 176, Balcones de Villa Campestre con 133 y Arrecifes con 126. Además puntualizó que de los 45.877 metros cuadrados de espacio público para parques que debía ceder por ley la urbanizadora Grama, solo cedió 21.200 m2, con lo cual estimo se dio un deterioro patrimonial al municipio de $37.015 millones de pesos.

Con posterioridad al 2013 se han construido los siguientes conjuntos, los cuales a simple vista me atrevo a decir que exceden el límite de las 120 viv/Ha. Y me atrevo a decirlo porque estos edificios dieron el salto de pasar del límite de 15 pisos que tenían los anteriores, a 20 pisos de altura. Me refiero a Club Tower I y II, Mediterranean Tower, Torres de Mallorquín y a Tajamares.

Dentro de estos excesos se encuentran en construcción, Horizontes de Villa Campestre y Sankara, y como proyectado Tower III.

Pero la gota que rebosó la copa de los vecinos de Villa Campestre es el proyecto de urbanización Los Rosales, en la cual se proyectan 17 torres de 24 pisos.

Y yo entonces pregunto a lo Chapulín, y ahora, ¿qué autoridad podrá defendernos ? ¿Quién le pondrá límites a lo que está ocurriendo? ¿Quién hará justicia con lo ocurrido?

Camilo J. Manotas B.