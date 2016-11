Cartas de los lectores

Carta de los lectores | Trump, ¿una bomba de tiempo?

Trump es una vergüenza para U.S.A., pero también es un signo de los tiempos políticos. Los gobiernos del primer mundo ya no se disputan entre los de izquierda y derecha sino entre los que quieren un país abierto o un país cerrado (sobre todo en términos de inmigración y comercio internacional), USA tiene a Trump, UK tiene a Farage, Francia a Lepen, Holanda tiene a Wilders, etc.

Estos personajes crean desconfianza en los medios de comunicación tradicionales, tratando de deslegitimar grandes nombres en el periodismo. Los grandes periódicos no sirven a sus propósitos, pues los periodistas se dedican a verificar hechos, y mientras tanto las personas se alimentan de fuentes falsas. Estos populistas crean su ‘realidad’ paralela y armados pequeños pero efectivos proveedores de contenido, terminan alimentando teorías de conspiración que solo sirven a sus propósitos y que poco o nada tiene que ver con la realidad. En Estados Unidos eso se refleja en páginas como Breitbart News, preferidas por sus seguidores, que solo llenan de mentiras el discurso.

La lección en esto es tener más visión crítica. Así uno apoye a un candidato político, no puede solo buscar en internet las fuentes que confirmen su posición. Uno debe exponerse a fuentes tradicionales serias y dudar de aquellas que no lo son. Abandonando la mentalidad de equipo que en lo que haga mi político está bien mientras el del otro equipo está mal. Uno debe sujetar al político que a uno no le gusta y al que le gusta al mismo estándar moral y ser crítico sobre su conducta. Trump tiene además control del Congreso. Hay que esperar un miembro de la Corte Suprema ‘reemplazando a Antonio Scall’ que será nominado por Trump y aceptado automáticamente por el Congreso.

Así que podrían nominar al candidato de más ultraderecha que puedan, y ese candidato será decisivo en la Corte Suprema, pues romperá el empate 4/4 que existe en este momento. Eso significa que las causas de los afroamericanos, latinoamericanos y otras minorías están en grave peligro. Incluyendo entre otros los obvios esfuerzos republicanos por suprimir su voto. Y ya comenzaron a salir los racistas a decir que ellos tuvieron mucho que ver. Grandes días para ellos. Acá esta la cabeza del Klu-Klux-Klan. “Nuestro pueblo ha jugado un papel muy importante en la elección de Trump”, afirma el ex líder del K.K.K. David Duke celebrando la victoria: “esta es una de las noches más emocionantes de mi vida”, dijo el político republicano.



​Jesús Salvador

Quintero Castilla

Jesussalvador.qc@gmail.com