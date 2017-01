Cartas de los lectores

Carta de los lectores | para tener en cuenta

¿Explotación al trabajador?

No cabe duda de que el trabajo es un factor fundamental de producción para la generación de riqueza en la sociedad. Desde comienzos de la historia de la humanidad, pero especialmente cuando este se reconoce como medio indispensable para garantizar la supervivencia del hombre en el mundo, la organización y administración del mismo juega un papel protagónico no solo para la satisfacción de sus necesidades primarias, sino para su desarrollo y perfeccionamiento constante. El mercado presenta oferta y demanda laboral entre empleadores o empresarios y personas de distintas condiciones que requieren de una retribución (legitimada o no en la normatividad estatal) para su sustento diario y el de su familia. En muchos países y de manera particular para el caso de Colombia por ley se contempla un salario mínimo más subsidio de transporte, que según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es supremamente ínfima para que un ser humano pueda vivir dignamente. Mucho más crítica se torna la situación para el trabajador colombiano cuando se encuentra obligado a “vender” su fuerza e inteligencia a un patrón explotador, tal como ocurre en un sinnúmero de negocios, que aprovechan las temporadas festivas como la Navidad y comienzos de año, para imponer sus reglas a su favor, a tal punto que aquel no le queda otra salida que acogerse a su régimen, es decir, recibir el pago diario de una hora de sus servicios por una ridícula y miserable suma de dinero. Pero, ¿qué ocurre con lo antes descrito? Según el filósofo alemán Karl Marx, el empresario obtiene sus ganancias a partir del excedente (plusvalía) generado por el trabajador, es decir, este entrega en principio su fuerza a cambio de una remuneración que, como se indicó en líneas previas, no satisface sus expectativas y es tratado como una simple “mercancía”. ¿Qué hace el Estado para controlar esta situación? Por qué no se aplica la ley para proteger al trabajador?

Betty Andrade,

C.C 22.428.706 de Barranquilla