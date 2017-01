Cartas de los lectores

Carta de los lectores | De Diomedes Díaz a Carlos Vidal

En días pasados mi sobrino Juan Carlos Guerrero me hizo llegar por el chat un video en donde el niño Carlos Vidal, natural de Monte Líbano, canta la canción “Desde mi inocencia”, en el Festival de Acordeoneros, en Apartada Córdoba, luego lo vi difundiéndose por todas las redes, es un niño prodigio.

Esto me trajo a la mente el caso Diomedes Díaz Maestre, fallecido hace tres años quien fue de origen humilde y que por sus excepcionales aptitudes logró surgir, en medio de dificultades económicas, hasta convertirse en uno de los principales Cantautores, influyente y representante del género del vallenato. El, a punta de esfuerzo y talento, logró sobresalir, fue así un ejemplo de superación personal, pero no supo manejar el éxito y cayó fácilmente en el alcoholismo y la drogadicción, como ha ocurrido con otros personajes de grata recordación. Su hoja de vida, pone de manifiesto el drama de muchos artistas, muchos de ellos talentos, sin formación académica, sin cultura, y levantados muchas veces en ambientes fronterizos que por ausencia de políticas claras en materia de protección social en “personas con gran talento artístico” que como el citado actor, no se les hace un seguimiento, lo que conlleva a que se desquicien y lleguen a desperdiciar su talento no poder surgir o mantenerse en el estrellato.

Hay que buscar la forma de que el Estado se preocupe por encontrar estos talentos de manera oportuna, entre la gente del pueblo, los adopte desde niños para permitirles desarrollar en un ambiente sano sus aptitudes, que no tengan qué desarrollar actividades ajenas para sobrevivir. La preparación académica y técnica, así como la formación psicológica, debe ser tarea estatal una vez que los descubra. Diomedes sufrió la adicción al alcohol y a las drogas, esto lo llevo que del estrellato descendiera a los infiernos, Hoy, el caso de Diomedes sirve para que reflexionemos seriamente sobre la forma como manejamos, el tema de los talentos artísticos y el de una política de tratamiento de adicciones en éstos importantes personajes de quienes debemos hacer perdurable su fama y su gloria.

Agustín Guerrero Salcedo