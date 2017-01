Cartas de los lectores

Carta de los lectores | Con humildad

El arte de ser joven

Ser joven no coincide con lo desalmado cruel calculador y frío. La juventud es una etapa de gozo sano, de placer fino para crecer en los afectos. Cuando se es cruel en las relaciones afectivas no solo se mata sino que se tortura y casi siempre a personas limpias de corazón que creen y tienen a los demás como factores de felicidad. Muchas veces el joven le apunta al placer por el placer y recurre a la mentira para poder afirmar sus falsos sueños y cuando intenta tocarse a sí mismo no encuentra sino el vacío que lo lleva a recurrir a las aventuras y estimulaciones fuertes como el alcohol, las drogas... y acompañado de sexo, lejos de una relación responsable, amorosa y de desarrollo personal.

Intenta engañar a los demás, a los padres, amigos, consejeros... pero el verdadero engaño es a sí mismo, sobre todo cuando empieza a recibir el pago de sus errores y los golpes que cada día son mayores, dejando la impresión que entre cada joven de estos estuviera un viejo con rostro juvenil.

La mejor forma de ser joven es no alejarse de la verdad del amor, el afecto y admitir que cada día que pasa es bueno para vivirlo, sin prisa, sin carrera, para no quedar agotado en el camino.

Jamás creerse el dueño de todo, bajo la abominable prepotencia como si todo estuviera a sus pies. Es necesario ser señor de sí mismo, acompañado de una enorme dosis de humildad.

Correr riesgos, pero antes advertir los peligros. Evitando la compañía chabacana, alegrona que oculta en el ruido y la algarabía el desatino y la falsa satisfacción de un rato que trae momentos depresivos que luego busca más bulla y ruido extravagantes para vencer el miedo que origina el no tener metas y planes de vida concretos. Ser joven es una bella oportunidad para llegar a ser hombre o mujer capaces de ver lo bueno y soportar lo malo. Cada quien es artífice de su propia vida.

Félix Coronell